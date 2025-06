Emma García paralitza 'Fiesta' amb la revelació menys esperada sobre Kiko Jiménez

En una edició marcada pels enllaços del cap de setmana, 'Fiesta' ha dedicat bona part de la seva emissió a cobrir fins a tres casaments diferents. Un d'aquests, el de Chema Esteban i Lorena Elorriaga, ha reunit nombrosos membres de la família Ortega, incloent-hi Gloria Camila. Esta no ha volgut faltar a la cita perquè, segons ella mateixa ha dit, "cal gaudir i celebrar l'amor".

Tot i que el focus estava posat en els nuvis, un dels moments més comentats de 'Fiesta' ha vingut de la mà de Kiko Jiménez. El col·laborador ha mostrat una actitud completament inusual quan es parlava del casament. Unes paraules que no han passat desapercebudes per Emma García, que no ha dubtat a compartir-les en directe.

Durant l'emissió, i després de tornar d'un vídeo relacionat amb l'esdeveniment, Emma García s'ha adreçat directament a Kiko Jiménez amb un somriure i una advertència: "Diré el que has dit o ho dius tu". Sense més remei, i visiblement incòmode, el col·laborador ha acabat revelant el que molts no esperaven sentir: "He dit que la Gloria estava molt guapa".

| Telecinco

El comentari ha descol·locat la resta de tertulians de 'Fiesta', acostumats a la tensió entre tots dos. Lluny de llençar-se dards, aquesta vegada el to ha estat sorprenentment amable i el plató ha esclatat en aplaudiments, reconeixent el gest conciliador. Emma García, sense deixar passar l'oportunitat, ha volgut valorar públicament aquesta faceta menys combativa del seu company: "Ets molt maco, a vegades darrere de càmeres molt més que davant".

Animat per l'ambient, Kiko Jiménez ha continuat en la mateixa línia i ha afegit un comentari inesperat sobre un altre membre de la família Ortega. "M'ha agradat molt veure el seu germà José Fernando, l'he vist molt elegant", afegia el col·laborador de 'Fiesta'.

En audiències, aquest dissabte 21 de juny, 'Fiesta' ha signat un escuet 9,2% de share i una mitjana de 697.000 televidents. El programa d'Emma García ha congregat 3.892.000 espectadors únics al llarg de l'emissió.