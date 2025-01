Elena Rodríguez, mare d'Adara, entra a 'GH DÚO' amb un missatge per a Álex Ghita

El debat de 'GH DÚO' va deixar un moment carregat de tensió i confrontació que ha donat molt que parlar. Elena Rodríguez, mare d'Adara Molinero, va tenir l'oportunitat d'entrar a la casa i dirigir-se directament als concursants, inclòs a Álex Ghita, exnòvio de la seva filla. La intervenció d'Elena Rodríguez va ser contundent i va estar acompanyada d'aplaudiments des del plató, especialment d'Adara Molinero, que va celebrar cada paraula.

Elena Rodríguez i Lucía Sánchez, guanyadora de la segona edició de 'GH DÚO', van entrar a la casa amb una missió: amagar una pilota que atorgaria "un gran poder" a un concursant. No obstant això, la veritable tasca d'Elena Rodríguez era aprofitar el moment per expressar, sense rebre rèpliques, la seva opinió sobre el comportament d'alguns concursants.

Després de dirigir-se a diversos participants, va arribar el moment més esperat: el seu enfrontament amb Álex Ghita. Amb la casa congelada i tots els concursants de 'GH DÚO' immòbils, Lucía Sánchez va obrir el cara a cara demanant-li que deixés de parlar d'Adara i es concentrés en el seu propi concurs.

| Mediaset

No obstant això, Elena Rodríguez tampoc va deixar lloc a dubtes sobre la seva postura: "Em fa molta pena. Cal ser molt poc home per jugar amb l'amor i la intimitat d'una dona", començava.

"Cal ser molt poc home, caspós, i no sé com dir-te, per dir allà dins que estàs enamorat d'ella i portes la seva polsereta, però després la machaques, i l'enfonses. Oblida-la, fes el teu concurs, ja que ho has aconseguit, viu això, que tens una gran oportunitat però oblida't d'ella. Ella t'ha bloquejat, no existeixes", deia Elena Rodríguez.

| Mediaset

En resposta a aquestes acusacions, Álex Ghita no va trigar a reaccionar amb declaracions que van deixar entreveure la seva incomoditat. "Ella sent mare que se suposa que ha de posar una mica de seny, i té un comportament tan desequilibrat, és malgastar saliva", va afirmar.

"Es va demostrar que és capaç d'escoltar la seva filla al sofà i en lloc de relaxar-la, incentivar-la. Caldria veure si ha resumit bé el dia del sofà i tot el que va haver d'esborrar la seva filla de les xarxes socials que això és molt més greu... Que jo no sóc un sant, però no sóc el diable que volen fer veure", afegia.

No obstant això, Elena Rodríguez no es va limitar a Álex Ghita, ja que també va tenir paraules per a Miguel Frigenti, antic amic d'Adara Molinero. "Sembla ser que no eres l'únic tigret que hi havia, han sortit més captures de pantalla", deia inicialment. A més, també li va retreure la seva actitud a les xarxes socials: "Sempre em vas caure bé i tenies raó en què a l'Adara se li va el dit, però la vas espifiar en el moment en què comences a vomitar odi a les xarxes socials. M'agradaria que tinguéssiu una conversa".