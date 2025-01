La dura confessió d'Adara Molinero a 'De Viernes' que assenyala a Álex Ghita

Adara Molinero ha tornat a les entrevistes després d'anys sense parlar obertament sobre la seva vida personal. A 'De Viernes', la jove va fer un recorregut per la seva trajectòria en el món dels realities i va compartir detalls de la seva tumultuosa vida amorosa. Adara Molinero va fer, a més, especial menció a la seva més recent exparella, Álex Ghita, a qui no va dubtar a assenyalar com "el major estafador de l'amor".

"Ell parla contínuament que estava penedit, que ho va passar super malament i segueix parlant de mi... Si es vol desvincular de mi, per què segueix?", va qüestionar Adara Molinero, referint-se a les declaracions d'Álex Guita a la casa de 'GH DÚO'. Segons la concursant, Álex Ghita va utilitzar la seva relació amb ella com estratègia per guanyar notorietat: "Ha escrit a tot el món conegut per entrenar; a qui enxampava se li insinuava", va assegurar.

Adara Molinero va descriure un patró de comportament en què Álex Ghita buscava connexions amb persones influents. "Hi ha dues formes de poder arribar a treballar a televisió: una és per mèrits propis i una altra trepitjant els altres i criticant tothom", va sentenciar. També va revelar que Álex Ghita mantenia converses pujades de to amb diversos homes coneguts: "Parlava absolutament de tot amb aquestes persones", va comentar.

| Mediaset

De fet, va explicar que fins i tot existien "comentaris públics guarros". Segons Adara Molinero, la seva exparella justificava aquestes accions dient que ho feia per atreure clients a la seva feina com a entrenador personal. Una cosa que ella considera inadmissible: "Però cal tenir valors en aquesta vida".

L'entrevista també va abordar el conflicte que Adara Molinero va tenir amb Jonan Wiergo, un altre conegut del seu cercle i company de realities. Encara que el malentès va arribar a distanciar-los, sembla que la relació entre ambdós s'ha recuperat: "A dia d'avui tinc amistat amb Jonan. Aquesta part de Jonan jo crec que no la coneixia, és una mica impulsiu com jo, però ho hem solucionat i ara ens parlem cada dia", va explicar.

Dins de la casa de 'GH DÚO', Álex Ghita va arribar a afirmar que Adara Molinero volia tenir fills amb ell, una cosa que va molestar profundament la concursant. "Si no estic empenyent un cotxet ara és perquè vaig posar mesures", va assegurar l'entrenador personal. Adara Molinero va qualificar aquestes paraules de "repugnants" i va oferir la seva versió: "A mi m'encanta ser mare, m'encantaria tenir fills, tenir una família i quan començo a conèixer algú li pregunto, però no per tenir fills en tres mesos, sinó perquè el dia de demà ens ho puguem plantejar".