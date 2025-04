Àngela Ponce no aguanta i esclata contra una de les concursants de 'Supervivientes'

Després del seu pas per 'Supervivientes',Ángela Ponce ha tornat a Espanya i ha començat a digerir el que ha estat el seu concurs des de fora. La model ha volgut pronunciar-se públicament per deixar clar que no tot el que ha descobert després de veure els vídeos li ha sentat bé. En especial, el que considera una traïció inesperada per part de Nieves, una de les companyes amb les quals va compartir desterrament a Playa Misterio.

En un vídeo a les seves xarxes socials, la model no es va estar de romanços: "Faig aquest vídeo perquè des que vaig arribar a Espanya hi ha una cosa que em té súper indignada". "De què es tracta? Doncs de la meva germana, Nieves, que no sé quin concepte té de la germanor", va sentenciar amb contundència.

Segons Ángela Ponce, des d'aquest moment només ha vist vídeos de 'Supervivientes' en els quals Nieves la menciona com si fos l'única que criticava. "Des que Gala va arribar a Playa Misterio i jo a Espanya, només veig vídeos i només escolto dir: 'Ángela deia, Ángela creia, Ángela opinava'...", va revelar. "Ara resulta que tu no has dit res, no has opinat res i no has cregut res. Quan tu vas arribar a Playa Misterio diversos dies abans que jo, tu ja estaves rajant de Gala i de tothom", va sentenciar.

| Mediaset

"Jo el que vaig fer va ser dir-te: 'Doncs sí, opino igual'. I no m'amago, però jo quan tingui a Gala davant, parlaré si he de parlar de res", va afegir Ángela Ponce. "Em dona la sensació que t'has acovardat. No t'he vist demanar-li perdó a Gala, assumir la seva responsabilitat i només l'he vista amagar-se i excusar-se darrere meu. Em sembla que s'està acovardant una barbaritat", va lamentar, assenyalant la falta de coherència.

D'aquesta manera, Ángela Ponce també va llançar un missatge directe a Nieves, que ara ha tornat com a concursant oficial de 'Supervivientes' juntament amb Makoke i Manuel: "Carinyo, assumeix la teva responsabilitat. Has parlat de tothom, són moltes hores en una illa, és lícit. Sigues una mica més valenta i digues a cadascú el que pensaves d'ells perquè s'està veient. S'està veient parlar a tu, no a mi".

"Gala mai va ser la meva millor amiga i a mi no se m'ha omplert la boca en els directes dient 'la meva amiga m'ha decebut', tu sí... Treu aquest valor que treus a les proves i digues a la gent el que has dit d'elles. No passa res, no és res dolent, no t'amaguis darrere de la que no es pot defensar", ha conclòs.