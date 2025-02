VOTA: Qui vols que sigui el repescat de 'GH DÚO?

Torna un clàssic de 'GH DÚO'. Al llarg d'aquestes quatre setmanes, la casa està més dividida que mai i ja són diverses les persones que han anat desfilant. Com sempre, l'audiència ha estat sobirana i ja ha condemnat a cinc concursants: Vanessa Bouza, Ana Herminia, Àlex Ghita, Manuel Cortés i Jeimy Báez. També Javi Mouzo, que decidia abandonar voluntàriament el concurs en la gala passada.

Tal com ha confirmat Ion Aramendi en el debat d'aquest diumenge: arrenca la repesca. Com en altres edicions, l'audiència tindrà el poder de atorgar una segona oportunitat a algun dels expulsats. Per tant, les línies ja estan obertes entre alguns dels exconcursants.

Són Vanessa Bouza, Àlex Ghita, Manuel Cortés i Jeimy Báez els aspirants que opten a convertir-se, de nou, en concursant de ple dret de 'GH DÚO'. Ana Herminia no ha accedit a participar, ja que s'ha allunyat de l'ull mediàtic per els seus problemes de salut després de la seva expulsió. Tampoc Javi Mouzo, que no opta a participar a causa del seu abandonament.

Com és habitual, l'audiència tindrà l'última paraula per definir el resultat d'aquesta repesca. També dels tres concursants que pujaran a la casa aquest dimarts, que seran els tres més votats. Els espectadors poden votar de forma gratuïta a l'app de Mitele pel nominat que ha d'expulsar de la casa.

*Recorda que pots votar una vegada cada hora

Un d'ells està de camí a tornar a la casa més famosa de la televisió. Sigui qui sigui, està clar que la repesca torna a dinamitar la casa més famosa de la televisió.