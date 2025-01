'La Isla de las Tentaciones' avança per sorpresa una nova infidelitat i una fugida

Per increïble que sembli, 'La Isla de las Tentaciones' continua superant-se en cada episodi, deixant els espectadors sense alè. Aquest dimecres 29 de gener, les sorpreses no van ser l'excepció. Encara que les impactants imatges formen part de l'avanç del pròxim capítol, 'La Isla de las Tentaciones' ha aconseguit avivar encara més l'expectació.

En l'avanç, Eros expressa el seu malestar per l'actitud de Bayán, mentre que Joel es lamenta per haver fet mal a Andrea. Per la seva banda, Tadeo no dubta a criticar el que considera el "ridícul" de Sthefany. Tanmateix, un dels moments més impactants el protagonitza Montoya, qui, visiblement alterat, dona una puntada a la tauleta i surt corrent, deixant tothom en xoc.

Els seus companys, preocupats per la seva reacció, intenten entendre què ha succeït: "S'ha desmaiat? Està a terra", comenten entre ells.

| Mediaset

A les viles, la tensió continua augmentant i Andrea tem un canvi d'actitud en Joel, qui, al seu torn, està inquiet per la possibilitat d'enfrontar-se a una foguera. Sthefany, moguda per la venjança, es mostra decidida a actuar, mentre que Gabriela sorprèn traient-se el sostenidor a l'habitació de Montoya. Com si això no fos suficient, un dron apareix amb un missatge misteriós dirigit a les noies.

L'avanç també deixa entreveure una sèrie de petons que eleven encara més la temperatura de 'La Isla de las Tentaciones'. Sthefany i Anita, Torres i Bayán, i una escena de sexe en una de les habitacions capten l'atenció de l'espectador. Tanmateix, el misteri envolta la identitat dels dos protagonistes d'aquesta trobada íntima, ja que les imatges no revelen els seus rostres ni cap altre detall identificatiu.

Les úniques pistes visuals són una flassada agitant-se frenèticament i un llit colpejant la paret amb força. Tot això, acompanyat dels sons que deixen clar que la parella està gaudint del moment.

Finalment, Montoya, fora de si, corre desesperat fins a la vila de la seva parella per exigir explicacions. "M'has destrossat, m'has destrossat, m'has destrossat!", crida entre la sorpresa i la por dels presents.