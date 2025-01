Melyssa Pinto confessa el mai dit del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones'

El 2020, Telecinco estrenava el que s'ha convertit en un dels seus formats estrella: 'La Isla de las tentaciones'. Amb vuit edicions plenes d'escàndols i moments televisius, Melyssa Pinto és una de les concursants més recordades. Concretament, la influencer catalana va aparèixer en la segona temporada del programa, on va participar juntament amb Tom Brusse, la seva per aquell aleshores parella.

Com molts recordaran, Tom Brusse va acabar caient en la temptació amb Sandra Pica, una cosa que Melyssa Pinto no podia perdonar. Per això, en un dels moments més recordats pels fans, la influencer decidia colar-se a la vila dels nois per confrontar-lo.

"Ets un desgraciat", li cridava la jove després d'haver vist les imatges que delataven la infidelitat. "La relació s'ha acabat, ho has entès?. Tu a casa meva no tornes a entrar", seguia cridant, mentre el DJ marroquí intentava justificar-se.

Ara, Melyssa Pinto per fi ha confessat un dels grans secrets de 'La Isla de las Tentaciones'. Com va aconseguir colar-se a la vila dels nois, que es troba a l'altra punta de l'illa on graven?

| Mediaset

"No sabia com arribar. Hi havia dues opcions: esquerra o dreta", ha explicat la catalana en el podcast 'La Influencia', amb Nacho Pla. "Vaig anar a l'esquerra i vaig anar tirant fins que vaig arribar a un punt on hi havia un guàrdia, d'aquests que t'obren la barrera per sortir", narrava la influencer.

Conscient que el porter no la deixaria passar, Melyssa Pinto va buscar una altra porta d'entrada. "Llavors giro i arribo a un punt on veig molta llum", allà hi havia dos dominicans que treballaven per a l'equip, però la jove sabia que no la reconeixerien per la cara. "Així que els vaig dir 'Nois, sóc de producció, vinc a veure els nois' i em van deixar passar", recorda.

"Imagina't, jo anava corrent com una boja, nerviosa", explica, recordant la situació extrema que estava vivint. "Però en aquell moment em vaig tranquil·litzar, vaig fingir que era de l'equip i quan ja estava dins, la vaig liar", ha desvelat la influencer.

Va ser una càmera fixa la que va captar una seqüència que es convertiria en un dels moments del programa. "Jo no estava pensant en les càmeres", ha admès la jove, que assegura a més que ja no estaven gravant. "Si no, ningú s'hauria assabentat", ha dit orgullosa.

El pas de Melyssa Pinto per 'La Isla de las tentaciones' és, encara, un dels més recordats. Després de la seva televisada ruptura amb Tom Brusse, la jove va participar a 'Supervivientes' i ha aconseguit gran rellevància a les xarxes, fins i tot inspirant un trend de ball amb el seu discurs barallant-se amb Tom.