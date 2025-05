Alessandro Lequio assenyala ara el futur de Carmen Alcayde després de 'Supervivientes'

L'última nominació ha fet un gir amb la salvació de l'Anita. Cada cop més a prop de la final, aquesta setmana el públic s'ha enfrontat a una de les decisions més dures, ara amb Montoya i Carmen Alcayde amb un peu fora. Al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre què suposa aquesta expulsió per a 'Supervivientes'.

"El més atractiu és veure si es trenca la parella entre l'Anita i Montoya, si la perdem o no la perdem", començava el debat Antonio Rossi a 'Vamos a ver'. I és que, en cas que el jove fos expulsat dijous, 'Supervivientes' perdria una de les seves principals trames des de la seva estrena.

"L'Anita desperta simpaties perquè fa pena, però d'altra banda fa enveja perquè fa el que a moltes els agradaria fer. Crec que dijous sortirà la Carmen i ella ho sap perfectament. I la Carmen tornarà als platós sent a Montoya el que el meu estimat Antonio Rossi és a Isabel Pantoja, és a dir, Montoyòloga", sentenciava Alessandro Lequio sobre Carmen Alcayde.

| Mediaset

Per la seva banda, Alejandra Rubio destacava que Montoya no hagi estat salvat el primer a 'Supervivientes' pot generar canvis. "Deu estar flipant perquè pensava que el salvaria tothom i quan han salvat l'Anita s'ha de replantejar força el seu concurs", comentava la col·laboradora en directe.

Pel que fa a Pepe del Real, ha tingut clar que la Carmen Alcayde és conscient del seu futur: "Ella assumeix que se'n va i vol marxar amb bon regust de boca. No busca recollir cable, com diu Montoya, sinó marxar en pau perquè sap que se'n va cap a casa".

"Crec que li té una mica de por la Carmen Alcayde a Montoya. Els té respecte i no és completament lliure per fer el que vulgui i sempre els ha de donar explicacions a ells", afegia Alejandra Rubio. "Ella es va arrimar a la parella per treure'n rèdit i ara no pot queixar-se", concloïa Alessandro Lequio el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'.