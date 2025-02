Primeres paraules de Pelayo Díaz després de confirmar-se com a concursant de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' ja comença a escalfar motors per al seu estrena. A falta de conèixer les dates concretes, els seus quatre presentadors (el ja mític quartet de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera i Laura Madrueño) ja estan publicitant el programa.

Durant les últimes setmanes, no han deixat de circular els rumors i especulacions sobre els possibles participants en un dels formats estrella de Telecinco. Finalment, ni Elena Tablada, ni Carlos Constanzia o Daniela Cano (aquesta última ja va confirmar a 'GH DÚO' que s'havia caigut del càsting) han estat els primers confirmats.

Aquesta setmana, 'De Divendres' avançava en exclusiva el primer concursant oficial d'aquesta edició de 'Supervivientes 2025': Pelayo Díaz. Així, el dissenyador s'aventura en un nou reality després de el seu polèmic pas per 'Masterchef Celebrity', on va protagonitzar una gran rivalitat amb Marina Rivers.

| RTVE

No és la primera vegada que el nom de Pelayo Díaz es repeteix com a concursant de 'Supervivientes'. L'estilista va estar a punt de formar part del càsting de 2017, on hauria compartit edició amb Alba Carrillo o Gloria Camila. Encara que finalment no va entrar, ara Mediaset li torna a atorgar una nova oportunitat en la qual ell s'ha mostrat amb "moltes ganes".

"Tinc una notícia que em fa moltíssima il·lusió compartir amb vosaltres, sóc oficialment concursant de 'Supervivientes 2025' ", anunciava Pelayo Díaz. A més, l'estilista admetia que "sempre m'han agradat els reptes i superar-me a mi mateix, però això és el més salvatge que he fet a la meva vida"

El concursant s'ha mostrat en tot moment molt emocionat amb la seva participació, encara que també reconeixia algunes de les seves majors pors. "Em fa pànic pensar en els mosquits, el fred, la pluja i en pescar per sobreviure", admetia. No obstant això, Pelayo Díaz no dubtava a tornar a recalcar la il·lusió que això li produeix.

"La veritat és que vaig amb moltíssimes ganes, amb ganes de superar-me a mi mateix i superar tots els reptes", afegia. També advertia, en to de broma, als seus seguidors i als col·laboradors de 'De Divendres'. "Espero tenir el vostre suport des de ja, perquè el necessitaré", els avisava.

Així, Pelayo Díaz es converteix en el primer concursant oficial d'aquesta edició del reality més extrem de la cadena. De moment, és l'únic nom confirmat per a 'Supervivientes 2025', encara que les especulacions no han deixat de créixer en l'última setmana. Segons apunten Algo Pasa TV i El Plural, Álvaro Muñoz Escassi i Makoke també estarien a punt per enfrontar-se a aquesta aventura a Hondures.