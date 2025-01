Ningú esperava la reacció de Carmen Borrego al petó de José María Almoguera a 'GH DÚO'

José María Almoguera ha protagonitzat dels moments més comentats a la casa de 'GH DÚO', en fer-se un petó amb María la Jerezana. El fill de Carmen Borrego i la concursant de 'GH 12+1' van compartir un petó ocult sota els llençols de la casa. Ara, Carmen Borrego ha expressat els seus sentiments al respecte a 'Vamos a ver', on va mostrar el seu suport al seu fill, però també certa incomoditat amb la inesperada situació.

"Jo crec que si José María ha besat a María és perquè sent alguna cosa per ella", va afirmar Carmen Borrego. A més, també va destacar que fa només uns dies ella mateixa pensava que la connexió del seu fill era més evident amb Maica Benedicto, i no amb l'andalusa. Malgrat aquest gir inesperat, Carmen Borrego va defensar l'actuació del seu fill a la casa de 'GH DÚO': "Està fent un concurs estupend, no perquè s'hagi besat".

Encara que la col·laboradora de 'Vamos a ver' està encantada amb l'educació del seu fill i com es comporta davant les càmeres, va admetre que hi ha aspectes que no li agraden. "Hi ha coses com a mare que no m'agrada veure, però sí que m'agrada veure com d'educat és Jose i això traspassa la pantalla", va comentar en parlar de la relació que ha començat a néixer entre José María i María la Jerezana.

| Mediaset

Malgrat la seva incomoditat, Carmen Borrego no té cap problema personal amb la concursant andalusa, a qui va definir com "un encant". No obstant això, va ser taxativa en expressar que considera que, donada la recent ruptura del seu fill amb Paola Olmedo, no és el millor moment perquè iniciï una nova relació. "Jo crec que igual que a mi no m'agrada, al seu pare tampoc li agradarà", va apuntar la col·laboradora.

A més, Carmen Borrego va deixar clar la seva postura sobre el concepte de les "carpetes" en els realities. "No és res dolent, però no és una carpeta, les carpetes en els concursos em semblen horribles", va sentenciar.

Malgrat que 'Vamos a ver', com Alexia Rivas, van intentar suavitzar la seva crítica, la mare de José María Almoguera es va mantenir ferma en la seva opinió. "No té res a veure. Creguia que estaria més nerviós i reaccionaria d'una altra manera, no té experiència en realities, i és al que menys coneixien els concursants", va concloure.