Carmen Borrego respon després del possible fitxatge de Terelu Campos per 'Supervivientes'

En els últims dies, ha sorgit amb força el rumor que Terelu Campos podria convertir-se en una de les grans sorpreses de 'Supervivientes'. Arran que 'De Viernes' desvelés que un dels seus col·laboradors posarà rumb a Hondures, els rumors han agafat cada vegada més força. És per això que la seva germana, Carmen Borrego, ha estat consultada a 'Vamos a ver' sobre aquesta qüestió i la seva resposta no ha passat desapercebuda.

Aquesta especulació ha generat sorpresa, especialment perquè Terelu Campos té compromesa la seva participació en una obra de teatre que s'estrenarà a finals d'abril. Amb dates ja establertes, sembla complicat que pugui formar part del reality de manera integral.

A més, fa unes setmanes, la pròpia Terelu Campos va assegurar que no es veia capaç d'enfrontar-se a una experiència com la que va viure l'any passat Carmen Borrego a 'Supervivientes'. No només pels desafiaments extrems que implica la convivència a l'illa, sinó també pels problemes de salut que ha manifestat en diverses ocasions. Tot i que el seu fitxatge segueix sense confirmar-se, diferents mitjans i programes com 'Ni que fuéramos' han continuat especulant amb la idea de veure-la en l'aventura dels Cayos Cochinos.

| Telecinco

Davant la creixent expectació, Pepe del Real va aprofitar la presència de Carmen Borrego a 'Vamos a ver' per preguntar-li directament sobre el tema. "Escolta, han dit que la teva germana potser s'animava a anar a 'Supervivientes 2025'", li va plantejar el periodista en directe.

La reacció de Carmen Borrego va ser evasiva, evitant donar una resposta prou clara que desmentís o confirmés el rumor: "Aquí sí que no en tinc ni la menor idea". El que sí que va deixar clar és que, després de la seva pròpia experiència a 'Supervivientes' l'any passat, no aconsellaria a la seva germana que acceptés el repte. "No l'animaria a anar-hi", va comentar entre rialles la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

Adriana Dorronsoro, copresentadora del club social de 'Vamos a ver', va intervenir per tancar la conversa amb un comentari que va avivar encara més la incertesa: "Bé, mai se sap".