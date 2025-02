Joaquín Prat paralitza 'Vamos a ver' amb unes paraules directes per a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja travessa un dels moments més complicats de la seva vida, i la pressió mediàtica a la qual està sotmesa ha afectat considerablement la seva actitud amb la premsa. A l'espera d'una resolució sobre el cas, la família ha sortit de Canàries, traslladant-se a Sevilla i posteriorment a Còrdova, on resideix i treballa com a fisioterapeuta David Rodríguez. Des de la seva arribada, Anabel Pantoja s'ha refugiat a la casa dels pares de David Rodríguez, sense intenció de sortir fins que sigui necessari.

En 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha assenyalat l'impacte que la situació ha tingut en l'actitud d'Anabel Pantoja: "Està contrariada amb tot. No són conscients de la dimensió que té tot això. La jutgessa no ha determinat res. A Anabel tot li senta malament. Mai ha tingut una bona relació amb la premsa, sempre ha estat bastant 'borde' i quan li ha interessat ha estat més simpàtica. Ara, sens dubte, està traient la seva part més desagradable".

Per la seva banda, Sandra Aladro també ha recolzat les declaracions d'Antonio Rossi: "Tant és així que quan va arribar a Còrdova es va tancar a casa dels pares de David. No té intenció de sortir fins que no sigui necessari precisament perquè està incòmoda amb la presència dels mitjans. Malgrat ser Anabel Pantoja, no està acostumada". A més, ha destacat el canvi en l'actitud de la seva mare, Merchi, que ara reflecteix la mateixa crispació que Anabel Pantoja.

| Mediaset

A més, Joaquín Prat ha volgut intervenir en el debat i oferir-li una recomanació a la influencer: "Ningú aguanta un marcatge tan exhaustiu per part de la premsa i sobretot davant una notícia així. Però, fins i tot, sent positiva, aquest marcatge no és agradable".

El presentador de 'Vamos a ver' li ha suggerit manejar la pressió d'una manera diferent: "És per això que jo li recomano a Anabel Pantoja que canviï d'actitud. És a dir, no ha de ser la més simpàtica del món, n'hi ha prou amb que no digui res i ja està. Jo no contesto a les preguntes i punt. Una mica l'actitud que ha tingut la seva mare Merchi durant tots els dies que la nena va estar ingressada".

A més, Sandra Aladro ha posat de relleu l'actitud de David Rodríguez davant la difícil situació: "Però, fins i tot, la seva parella, David, no perd el somriure. Ell ha estat en el focus tots aquests dies i ha deixat de parlar i de contestar, però és un noi bastant agradable, enfrontant-se a les preguntes incòmodes".