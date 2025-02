Carmen Borrego s'emociona amb les últimes declaracions del seu fill a 'GH DÚO'

'GH DÚO' ha estat un respir per a la relació entre José María Almoguera i Carmen Borrego. Mare i fill portaven mesos distanciats, amb un vincle trencat després de l'exclusiva de la col·laboradora sobre l'embaràs de Paola Olmedo, ex parella de José María. No obstant això, el reality sembla haver-los tornat a unir.

Després de les boniques paraules que li va dedicar Carmen Borrego en la gala passada, el programa li ha atorgat l'oportunitat perfecta al jove per respondre. Amb una recta final a la volta de la cantonada, 'GH DÚO' li ha donat l'oportunitat als seus col·laboradors de preparar preguntes per als concursants que segueixen.

Per descomptat, Carmen Borrego ha volgut utilitzar la seva pregunta en el seu fill. "Creus que aquest concurs pot ajudar-te a entendre millor la teva mare?", li preguntava el presentador a José María Almoguera. Aquí, el jove de les Campos s'ha posat seriós per respondre-li.

| Mediaset

"No sé si entendre-la, però m'ha servit per trobar-la a faltar", li responia, mostrant-se taxatiu però també una mica emocionat. "No és el mateix no estar amb una persona podent estar que no estar perquè no pots", reflexionava José María Almoguera sobre aquest temps distanciats. "Llavors, quan no pots estar amb aquesta persona és quan la trobes a faltar", es confessava el jove.

Ion Aramendi, presentador del 'Límit 48h', anava més enllà i li preguntava en quin moment la trobava més a faltar. A això, el fill de Carmen Borrego responia que "tot el dia", paraules que feien emocionar la seva mare.

No obstant això, José María Almoguera no només tenia paraules boniques per a la seva progenitora, sinó també per a la resta de la seva família televisiva: Terelu Campos i Alejandra Rubio. En un moment donat, el jove parlava de l'emotiu retrobament amb la seva mare, amb qui tenia ganes de "tornar a fer plans".

Just després, el concursant ha volgut fer una puntualització que apuntava de ple al nucli familiar de les Campos. "Espero que el retrobament no sigui només d'ella i jo", es confessava José María. "Espero que també hi sigui la meva tia, la meva cosina, el seu nen, que estic desitjant conèixer-lo, el meu, la meva germana... Que hi siguem tots i puguem tornar a ser una família unida", tancava.

Des del plató, Carmen Borrego es mostrava visiblement emocionada davant les paraules del seu fill. "M'emociona escoltar que m'ha trobat a faltar", li explicava a Ion Aramendi, entre llàgrimes. "La meva germana adora el meu fill. Visualitzar aquest moment de retrobament de tota la família a mi em posa la pell de gallina", seguia explicant.