Javier Ungría confessa per què Elena Tablada no anirà a 'Supervivientes'

Javier Ungría es va aventurar l'any passat i va posar rumb a l'aventura de 'Supervivientes'. Aquest any existien rumors sobre una suposada participació d'Elena Tablada, la seva ex, fins i tot des del programa 'Ni que fuéramos' es van aventurar a confirmar el seu salt de l'helicòpter. Però res més lluny de la realitat, ja que la dissenyadora de joies ho va desmentir pocs segons després a les seves xarxes socials.

Malgrat això, Telecinco continua confirmant els concursants que viatjaran a Hondures el pròxim 6 de març. No obstant això, alguns dels noms que es rumorejaven ja han desmentit el seu suposat fitxatge en el reality, com Elena Tablada o Carlo Costanzia.

"Bastant va sobreviure la meva família en el seu dia i sobrevisc diàriament per avui no tenir la necessitat de separar-me de les meves filles. Per això i poder emprar el meu temps en ajudar persones que realment necessiten sobreviure", va expressar en un comunicat. Després d'aquestes declaracions, Javier Ungría no ha dubtat a confessar el motiu real pel qual la seva ex no posarà rumb a Cayos Cochinos.

| Telecinco, Europa Press, tveo.cat

L'exmarit de la influencer ha declarat davant els mitjans què opina davant la negativa d'Elena Tablada: "Jo la veuria de concursant, la veritat. Crec que podria fer un bon paper, el que passa és que entenent que havent estat l'any passat jo, bé...", va expressar l'ex supervivent.

"M'imagino que si no hagués anat jo l'any passat... Potser, hi hauria més possibilitats que hi anés, però potser això la frena", assegurant que el motiu principal pel qual no anirà com a supervivent és pel seu fitxatge de l'any passat.

Fins i tot va rememorar el seu pas pel reality de supervivència. "És una experiència molt real. Hi ha gent que penses que ho farà genial i no ho fa bé. I gent que et dona la sorpresa", va advertir abans de tornar a pronunciar-se amb més profunditat sobre el motiu real darrere la negativa de Tablada.

"Jo no tinc cap problema. M'imagino que és un problema d'egos", va detallar Javier Ungría deixant entreveure que va assegurar que l'únic motiu pel qual Elena Tablada no participarà en 'Supervivientes' és el seu fitxatge de l'any passat.