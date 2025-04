Noves nominacions a 'Supervivientes' amb un canvi que ningú esperava

Aquesta nit, 'Supervivientes' torna a donar un gir de 180º que podria canviar-ho tot. Ja ho avisava Jorge Javier Vázquez al principi de la gala:les nominacions d'aquesta setmana no serien com sempre. Així, Poseidó introduirà un gir en la mecànica que trencarà qualsevol tipus d'estratègia que els concursants hagin pogut dissenyar.

"Aquesta nit les estratègies no serviran de res gràcies a les Nominacions Creuades", anunciava finalment el presentador. Una mecànica amb la qual els supervivents no podran nominar els seus propis companys d'equip, sinó que donaran els seus punts entre els concursants de la platja rival. Un gir que no ens serà anunciat fins al moment de nominar.

Tanmateix, abans de res tocava resoldre la prova de líder. Els quatre concursants que es van qualificar a la gala anterior s'han enfrontat a tot un clàssic de 'Supervivientes': El càstig d'Hèrcules. En aquest joc, els participants hauran de aguantar el màxim temps possible subjectes a una sèrie de punts clavats en una estructura circular.

Canvi de mecànica inesperat

Damián Quintero i Anita Williams han tornat a repetir com a líders del seu grup. Tots dos acumulen ja 4 proves de lideratge a les seves esquenes, sent els concursants amb més victòries fins ara. Com a guanyadors, els supervivents obtenen la immunitat i el poder de nominar directament un dels seus companys.

| Mediaset

Comencen les nominacions amb Montoya i Manuel González, que van protagonitzar un fort enganxament la setmana passada. El canvi de mecànica era rebut amb molt entusiasme pel d'Utrera, que es decantava per Álvaro Muñoz Escassi perquè "és impossible escoltar-lo". Per la seva banda, el temptador gadità nominava Nieves Bolós per l'enfrontament que han mantingut.

A continuació, Makoke apuntava a Joshua Velázquez a causa de la forta bronca que van mantenir fa setmanes, tancant així les nominacions de Platja Fúria.

A l'altra platja, Escassi apuntava a una antiga enemiga: Makoke, mentre que Koldo Royo sentenciava Montoya. "És la persona a qui no li caic bé i no connectem", exposava el cuiner, que aquesta nit ha estat acusat de no mostrar-se davant les càmeres. Àlex Adrover també apuntava a l'ex de 'La Isla de las Tentaciones'.

L'única veu discordant era la de Borja González, que es decantava per Pelayo Díaz per un motiu molt particular. "Ho faig pensant en l'equip i el veig molt fort en les proves", explicava. Nieves Bolós li tornava el vot a Manuel, mentre que Joshua feia el mateix amb Makoke.

Nominen els líders

| Mediaset

Com a líder, Anita Williams tenia molt clar el seu nominat. La jove ha apuntat a Manuel González, amb qui manté una forta enemistat després del seu pas pel reality de Sandra Barneda. La concursant no només ha pogut nominar directament el seu enemic, sinó que ha pogut desempatar entre Makoke i Montoya. Per descomptat, la catalana s'ha decantat per salvar el sevillà, qui sembla haver-se convertit en el seu únic aliat a 'Supervivientes'.

El mateix ha hagut de fer Damián Quintero. El karateka ha desempatat entre els quatre concursants que havien acumulat vots i s'ha decantat per Koldo Royo. Després d'això, ha decidit nominar directament Joshua Velázquez

Així, aquest gir en les mecàniques dona un respir a Montoya, que ja s'havia convertit en un habitual de les nominacions. En el seu lloc, Makoke, Manuel González, Koldo Royo i Joshua Velázquez es juguen la seva permanència a 'Supervivientes'