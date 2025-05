'Supervivientes' deixa sense paraules en mostrar ara el canvi físic de Koldo Royo

L'aventura de Koldo Royo a 'Supervivientes' ha acabat, però el seu pas pel reality ha deixat una empremta evident, no només en la seva experiència personal, sinó també en el seu físic. Després de 57 dies enfrontant-se a les dures condicions de l'illa, el xef basc va tornar a Espanya completament canviat.

"Estic molt agraït amb la gent que m'ha donat suport ara que he estat malament, i que m'han deixat sortir per la porta de davant, deixant aquells que tenen més salut que jo", va declarar Koldo Royo després de ser expulsat. A més, va aprofitar el moment per llançar un missatge inspirador: "Espero haver motivat a gent de la meva edat que ha passat una malaltia per fer-los saber que cal seguir endavant".

Durant la seva estada a 'Supervivientes', el cuiner no només va perdre pes, sinó que va forjar vincles que, segons ell, van més enllà del concurs: "M'he trobat gent que no m'hauria creuat mai en el camí, per edat o per altres històries. M'enduc amistat, sopar uns grans sopars... I si alguna vegada hem discutit per alguna cosa, és perquè som tossuts, però és un joc i venim a jugar".

| Mediaset

Poc després de la seva marxa, les xarxes socials oficials de 'Supervivientes' van compartir imatges comparatives de la seva evolució física. La diferència és aclaparadora: un Koldo Royo més prim, visiblement més morè i amb el rostre molt més marcat. Encara es desconeix quina va ser la seva reacció en veure's al mirall, una cosa que possiblement es revelarà en la pròxima gala de 'Conexión Honduras'.

Mentrestant, les xarxes de 'Supervivientes' s'han omplert de comentaris sobre el seu canvi. "No sembla el mateix, ha estat un supervivent espectacular"; "A més et veus més sa"; "20 quilos menys i 10 anys més"; "Ara a recuperar massa "muscular"", han estat alguns dels comentaris.

Recordem que, en la seva novena gala, 'Supervivientes' va seguir líder en audiències malgrat baixar 2,6 punts de quota fins a un 19,6% i 1.360.000 espectadors. El reality de Telecinco va pujar a un gran 23,1% de quota en el públic entre 25 i 44 anys. A més, 'Supervivientes' va ser segona opció amb un bon 11,4% en el seu express, per sobre de 'La Revuelta' de David Broncano.