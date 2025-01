Beatriz Archidona frena 'De Viernes' pel que diu Ángel Cristo JR de Sofía Cristo

El passat 10 de gener, Ángel Cristo JR va tornar al plató de 'De Viernes' per donar resposta a les declaracions realitzades recentment per Bárbara Rey. L'entrevista, marcada per moments de gran tensió, va estar centrada en la relació familiar. De fet, un dels moments més polèmics va ser quan va mencionar la seva germana, Sofía Cristo, que va obligar Beatriz Archidona a intervenir.

D'aquesta manera, un dels moments més controvertits es va produir quan Ángel Cristo JR va presentar unes proves que, segons ell, recolzen la seva postura en aquest conflicte familiar. "El que més em molesta del que ha dit la meva mare és que m'hagi titllat de mal pare. Per a mi, la meva filla és un límit pel qual no estic disposat a passar", va afirmar taxatiu.

La tensió va augmentar quan Terelu Campos va compartir missatges enviats per Bárbara Rey i Sofía Cristo, en els quals ambdues al·ludien a la relació d'Ángel Cristo JR amb la seva filla. "Em va costar quatre hores de conversa amb la meva germana, bé tres, que no vull exagerar", va dir enfadat el convidat de 'De Viernes'.

| Mediaset

Malgrat la forta unió que sempre van mostrar Ángel Cristo JR i Sofía Cristo en el passat, la relació entre ells està completament trencada des de l'estiu de 2023. L'enfrontament entre els germans va començar després dels greus atacs públics que el protagonista va dirigir cap a Bárbara Rey, cosa que va portar Sofía Cristo a posicionar-se del costat de la seva mare. La DJ ha arribat a acusar el seu germà de comportaments inacceptables i Bárbara Rey va afirmar que havia tingut actituds "molt lletges" amb la seva germana.

Davant aquestes afirmacions, Ángel Cristo JR va respondre molest: "Que parli ella clar. Els problemes a la meva família han estat tota la vida, no sé de què està parlant. Vull que doni dades".

Els problemes en la infància entre Ángel Cristo JR i Sofía Cristo

Quan li van preguntar si havia estat violent amb Sofía Cristo, Ángel Cristo JR va replicar: "Hem estat dos germans que ens hem barallat de petits. L'única persona que té la mà molt llarga és la meva germana i a 'Gran Hermano' ho va fer. Jo a casa m'he d'aguantar". "No puc dir que ella és més violenta que jo?", va afegir Ángel Cristo JR davant les males cares al plató de 'De Viernes'.

| Mediaset

D'altra banda, Beatriz Archidona va interrompre Ángel Cristo JR per retreure-li la seva actitud i aprofundir en les tensions familiars. "Si dius que la teva germana tenia la mà llarga i has relatat el que et van fer a la infància, quan compleixes 18 anys també podies haver marxat, fugit o marxar de casa", va assenyalar la presentadora.

Ángel Cristo JR va respondre recordant que, a aquella edat, encara depenia de la seva mare: "Amb 18 anys estava encara a COU. Vivía amb la meva mare, depenia d'ella i estudiava a casa. Jo me'n vaig anar amb 22 anys i mig o 23".

La discussió va arribar al seu punt àlgid quan la presentadora li va preguntar si aquesta dependència era econòmica, al que Ángel Cristo JR va negar rotundament: "No era dependència econòmica. Sóc un nen que estic vivint amb la meva mare i estava estudiant".