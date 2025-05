Ángel Cristoo acusa 'De Viernes' de manipulació i Santi Acosta ha d'intervenir.

El que va començar com un intent de redempció va acabar convertit en un nou esclat mediàtic a 'De Viernes'. Ángel Cristo JR i Ana Herminia van tornar a la televisió després d'un llarg silenci. El motiu va ser tancar la ferida oberta a 'GH DÚO', quan Ana Herminia va acusar públicament Javier Mouzo d'agredir-la dins de la casa. Una acusació que es va desmuntar després de revisar els vídeos, on únicament es veien uns lleus tocs a la cama.

Malgrat haver defensat amb vehemència la seva versió durant setmanes, Ana Herminia va fer un pas enrere i va oferir disculpes a Javier Mouzo en directe. El gallec, que va acudir al plató de 'De Viernes' per trobar-se cara a cara amb ella, va acceptar les disculpes en un ambient que semblava inclinar-se cap a la reconciliació.

No obstant això, Ángel Cristo JR, lluny de donar suport al gest de la seva esposa, va interrompre 'De Viernes' amb una intervenció inesperada. Va sostenir que existia un vídeo en el qual es mostraven imatges més contundents del que va passar: "Tu dius carícies, però no han posat els cops. Vull saber per què això no s'ha posat això", va reclamar, ensenyant la gravació al seu mòbil.

| Mediaset

El desconcert es va apoderar del plató de 'De Viernes' i Santi Acosta va intentar apaivagar els ànims demanant a Ángel Cristo JR que es calmés. No obstant això, la resposta va ser encara més encesa: "No passaré per això, Santi. No ho permetré. Això no es va veure i ja no ho toleraré. Aquí no s'han posat totes les imatges".

La situació va obligar Beatriz Archidona a intervenir amb fermesa per defensar l'equip del programa. "No qüestionarem la feina de moltes persones que treballen en aquest programa i, sobretot, no es tolerarà una agressió. En tot cas, això tampoc és una agressió i, si l'organització del programa hagués vist qualsevol indici d'agressió, haurien pres mesures", va dir.

"A Arantxa del Sol no la van fer fora, la va fer fora el públic, no van prendre mesures. Així que això és molt relatiu. Va estar dues setmanes cobrant a l'illa, sabent que m'havia pegat", va exclamar amb duresa Ángel Cristo JR.

La tensió va assolir el seu punt màxim quan Ángel Cristo R va insultar Javier Mouzo anomenant-lo "huevón". La falta de respecte va ser el detonant perquè Santi Acosta prengués una decisió: "Parem aquí, no escalarem això més", va concloure, acomiadant el gallec del plató de 'De Viernes'.