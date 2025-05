Alejandra Rubio sentencia Terelu Campos a 'Vamos a ver' després de les seves últimes paraules

El que va començar com una anàlisi més de la premsa del cor a 'Vamos a ver' va acabar convertint-se en una escena de tensió familiar. Alejandra Rubio, visiblement molesta, es va enfrontar públicament a la seva mare. Terelu Campos va fer unes recents declaracions que, al seu parer, creuen els límits de l'acceptable en parlar de la seva vida privada.

Tot va esclatar després d'una entrevista que Terelu Campos, en la qual comentava la seva relació amb Mar Flores, mare del nuvi d'Alejandra Rubio i àvia del fill que tots dos comparteixen. "Mar Flores em va enviar un regal a Nadal... Encara no hem coincidit amb el nadó, però aquest moment està cada vegada més a prop", explicava.

"Crec que s'ha equivocat... no ho ha fet amb mala intenció, però no calia donar explicacions de res, no calia explicar-ho. Entenc que és feina, però per a mi la meva vida va per sobre de qualsevol feina, i això és la meva vida", deia Alejandra Rubio, amb malestar, en directe a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Joaquín Prat va detectar la incomoditat de la col·laboradora i no va dubtar a assenyalar-ho: "Que poc t'agrada que la teva mare faci entrevistes perquè després cal comentar-les, és clar". Però Alejandra Rubio no va donar voltes: "Jo no faig aquestes coses. A mi personalment em sembla innecessari aquest titular".

La discussió va guanyar encara més força quan Carmen Borrego va intentar justificar l'actitud de la seva germana: "No creus que si li pregunten per aquest tema i ella diu que no en parlarà és pitjor?". Però Alejandra Rubio es va mostrar taxativa: "Li ho he dit a ella personalment, em sembla totalment innecessari. Sé que no ho fa per tenir un titular, però em sembla que crea un problema on no n'hi ha".

Per la seva banda, Alexia Rivas va afegir més llenya al foc: "Després la teva mare s'enfada dient que opinem molt sobre la vostra vida privada, però jo, si fos tu, em molestaria molt". El comentari va fer esclatar Carmen Borrego, que va acusar la seva companya de doble moral: "Continuaré venent el que em doni la realíssima gana. Ja n'hi ha prou de dignitats, perquè tu també has estat en un Deluxe i en realities".

Fins i tot Joaquín Prat es va sumar al debat, apuntant que Mar Flores no estaria gens còmoda amb el protagonisme que se li ha donat en els últims dies: "Però la teva mare es fa dues entrevistes o tres parlant de Mar". Alejandra Rubio, resignada, però ferma, va concloure: "La meva mare és molt espontània i li treus el que sigui, però em sembla que són coses innecessàries".