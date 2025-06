Quant s'enduu Hisenda del premi de Borja González a 'Supervivientes'?

Borja González es va coronar dimarts passat com l'inesperat vencedor de 'Supervivientes'. Contra tot pronòstic, el valencià va aconseguir superar a la recta final pesos pesants com Álvaro Muñoz Escassi o Montoya, que partien com a favorits després de setmanes de lideratge a l'illa. Tanmateix, l'audiència va decidir premiar la constància de Borja González, qui es va endur el xec de 200.000 euros.

Tot i que Borja González podrà presumir d'haver guanyat un dels concursos més exigents de la televisió, la quantitat que ingressarà dista força del premi anunciat al plató. I és que Hisenda també guanyarà del premi de 'Supervivientes'.

Els 200.000 euros bruts que entrega el programa no són la quantitat real que acaba a la butxaca del guanyador. Com passa amb tots els premis de concursos o rifes, la llei de l'IRPF estableix una retenció obligatòria del 19%. En el cas de Borja González, això suposa queMediaset retindrà de forma anticipada uns 38.000 euros, que el concursant haurà de declarar després com a part de la seva renda anual.

| Europa Press

A més d'aquesta primera retenció, Borja González haurà de tributar l'import íntegre del premi com un guany patrimonial dins de la base general de l'IRPF. Això implica un tipus impositiu molt més alt en sumar la resta dels seus ingressos anuals. Així mateix, més enllà de l'impost corresponent a la base comuna (22,5%), els impostos també varien en funció de la comunitat autònoma on resideixi, pagant més o menys IRPF.

A més, el sistema fiscal espanyol és progressiu, per la qual cosa es va tributant per trams: com més gran és la quantitat total que es guanya a l'any, més es paga.

D'aquesta manera, Borja González acabarà pagant aproximadament uns 88.000 euros en impostos entre retencions i el que haurà d'ingressar a la declaració. És a dir, el valencià rebrà uns 112.000 euros nets després d'impostos.

La dada crida l'atenció si es compara amb el que hauria cobrat durant les setmanes que va estar a Hondures. Segons han revelat diversos mitjans, el seu caixet setmanal es movia entre els 3.000 i els 7.000 euros, força per sota del d'altres companys d'edició. Tenint en compte que el reality ha durat prop de 16 setmanes, la seva participació li hauria reportat entre 48.000 i 112.000 euros addicionals.