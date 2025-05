Alexia Rivas posa als peus d'Olga Moreno després del que s'atreveix a dir a 'Fiesta'

L'especial de 'Fiesta' emès aquest dijous 1 de maig va comptar amb un moment de màxima tensió en directe. La incorporació d'Olga Moreno com a nova tertuliana per comentar 'Supervivientes' va ser una novetat cridanera. No obstant això, ningú anticipava que el seu debut estaria marcat per un encreuament de retrets amb la seva excompanya de reality, Alexia Rivas.

Ambdues van coincidir a 'Supervivientes' el 2021, i encara que van compartir setmanes de convivència a Hondures, va quedar clar que la relació no va sobreviure al pas del temps. Des del primer minut, les mirades i gestos entre ambdues deixaven entreveure que la cordialitat estava lluny d'instal·lar-se al plató de 'Fiesta'. Emma García va notar la tensió a l'instant: l'expressió d'Alexia Rivas no era precisament de benvinguda.

"Amb l'Alexia jo m'hi portava molt bé a 'Supervivientes', peròde parlar de mi de 'ets meravellosa, estic encantada' i en sortir de 'Supervivientes' m'ha posat a parir", va comentar sense embuts Olga Moreno. La periodista es va defensar amb serenitat: "Bé més aviat he donat la meva opinió. El problema del reality d'aventures és que no es veuen les 24 hores".

| Mediaset

Alexia Rivas va recordar algunes actituds d'Olga Moreno durant 'Supervivientes': "Fora vaig veure que li vas robar a la teva millor amiga que era Melissa la seva recompensa o com criticaves la teva amiga Lara Sajen. Però Olga, m'alegro que estiguis aquí ara, no sé com ens portarem com a companyes, però em sorprèn perquè tu vas dir que no et senties bé a televisió i ara et veig per tots els platós".

"Però digues la veritat. Jo no em sento per parlar de la vida d'altres, però m'encanta 'Supervivientes' i m'asseuré aquí i on em cridin per parlar-ne", es va defensar Olga Moreno. Un argument que Alexia Rivas no va trigar a replicar: "Doncs mira tenim alguna cosa en comú perquè a mi m'encanta la televisió".

| Mediaset

La tensió no va baixar ni tan sols quan el tema del dia va girar cap als conflictes entre altres concursants de 'Supervivientes'. Miguel Frigenti, intentant treure ferro a l'assumpte, va llançar una broma sobre com seria veure-les juntes de nou a l'illa. "Mai em portaria bé amb l'Alexia per tot el que ha parlat de mi", sentenciava Olga Moreno.

Alexia Rivas, per la seva banda, no es va quedar callada: "Jo no sóc rancorosa com tu i dono oportunitats". Al que Olga Moreno va respondre amb contundència: "No sóc rancorosa, però quan em toquen a mi i als meus em fa molt de mal i jo no sóc hipòcrita com la teva amiga Carmen". "Quan ens exposem a televisió hem de suportar que els altres tinguin la seva opinió i puguin respondre i és el que jo he fet amb educació, mai t'he faltat al respecte", va concloure Alexia Rivas.