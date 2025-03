Sandra Aladro paralitza 'Vamos a ver' amb l'última baralla entre Anabel Pantoja i David

Dos dies després de la seva arribada a Gran Canària, Anabel Pantoja i David Rodríguez han decidit fer novament les maletes i tornar a Sevilla.La neboda d'Isabel Pantoja i el fisioterapeuta van ser vistos a l'aeroport sense dirigir-se la paraula i amb semblant seriós. Això ha generat especulacions sobre l'estat actual de la seva relació, que Sandra Aladro ha confirmat a 'Vamos a ver'.

La periodista ha revelat a 'Vamos a ver' que la parella travessa un moment complicat. "En arribar a l'aeroport de Las Palmas i a la vista de qualsevol que estigués per allà van tenir una fortíssima discussió. Un cop acabada, cadascú se'n va anar per un costat i no van tornar a parlar-se durant les següents hores", va explicar Sandra Aladro a Telecinco.

La col·laboradora també ha assenyalat que la influencer està passant per una etapa difícil, cosa que l'ha portat a canviar la seva rutina. Anabel Pantoja ha decidit no romandre sola a Canàries quan la seva parella viatja a Còrdova per feina: "Travessen moments complicats, no estan sent moments fàcils. Ella no vol estar sola a Canàries i viatja constantment", va afegir.

| Telecinco

Per la seva banda, Antonio Rossi ha indicat que la situació de la parella ha canviat significativament en les últimes setmanes. "Estarà més temps a Andalusia, on no es troba sola tants dies. No li ha demanat que deixi la feina", va afirmar el col·laborador de 'Vamos a ver'

Belén Esteban també ha donat la seva opinió a 'Ni que fuéramos' sobre l'inesperat retorn de la parella a Sevilla. "Ella ha d'anar a Canàries i ha de donar una volta a la casa. Però ells han decidit que, com que ella té a Sevilla la seva mare i a David a Còrdova per feina, doncs volen estar amb la seva gent. El seu quarter general és Canàries, la seva vida és allà, però ara volen estar amb la seva família", va comentar.

"Li diem les coses en què s'equivoca, però és el mateix de sempre. Quan arriba a l'AVE, li diem que tregui un somriure perquè ella no és així. És una tia alegre, contenta, té la seva nena, l'angoixa d'aquests mesos l'entenc, però no ho justifica", va expressar Belén Esteban.