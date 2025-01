Vota: Qui vols que sigui l'expulsat de 'GH DÚO': Álex, Vanessa, Ana Herminia?

Àlex Ghita, Vanessa Bouza, Ana Herminia, Javi Mouzo i Romina Malaspina són els primers de la nova edició 'GH DÚO'. Durant la segona gala amb Carlos Sobera al capdavant diumenge a la nit, s'ha realitzat una ronda de nominacions en què s'ha nominat per parelles o trios. Vota a la nostra enquesta a qui vols expulsar de forma definitiva de 'Gran Hermano'.

Com és habitual, l'audiència tindrà l'última paraula per definir el resultat de les rondes d'expulsió. Els espectadors poden votar de forma gratuïta a l'app de Mitele pel nominat que ha d'expulsar de la casa.

*Recorda que pots votar una vegada cada hora

Així han estat les primeres nominacions de 'GH DÚO'

Abans de les nominacions, els concursants de 'GH DÚO' han jugat a una prova per descobrir quins punts tenien per nominar. Cal destacar que Miguel Frigenti i Álex Ghita no han pogut nominar a 'GH DÚO' en aconseguir zero punts durant el joc.

A més, després de guanyar la prova d'immunitat a la gala d'estrena, Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera no han pogut ser nominats. Igual que Aurah Ruiz, però, en aquesta ocasió, és perquè és una infiltrada i no és concursant oficial, per això Ana Herminia ha repartit els seus punts en solitari.

Ana Herminia: Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (2)

Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (2) Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera: Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (2), Miguel Frigenti i Álex Ghita (2)

Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (2), Miguel Frigenti i Álex Ghita (2) Óscar Landa i Maica Benedicto: Ana Herminia (3)

Ana Herminia (3) María Sánchez i Dani Santos: Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (1), Ana Herminia (3)

Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (1), Ana Herminia (3) José María Almoguera i Jeimy Báez: Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (3), Maica Benedicto i Óscar Landa (3)

Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina (3), Maica Benedicto i Óscar Landa (3) Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina: Ana Herminia (3), José María Almoguera i Jeimy Báez (3)

Recompte de vots:

Ana Herminia: 9 punts

Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina: 8 punts

José María Almoguera i Jeimy Baez: 3 punts

Maica Benedicto i Óscar Landa: 3 punts

Miguel Frigenti i Álex Guita: 2 punts

María Sánchez i Dani Santos: 0 punts

Tot i això, els membres de la suite com a immunes podien ficar una persona a la llista de nominats de 'GH DÚO'. Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera han decidit incorporar Álex Ghita.