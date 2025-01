Joaquín Prat paralitza 'Vamos a ver' pel que s'atreveix a dir Alessandro Lecquio

Moment d'alta tensió el viscut a 'Vamos a Ver', que ha obligat a Joaquín Prat a intervenir en directe per moderar un acalorat debat d'Alessandro Lecquio. La discussió va sorgir mentre es comentaven les recents declaracions d'Alejandra Rubio sobre la participació del seu cosí a 'GH DÚO'.

Alejandra Rubio, en una entrevista recent, va assegurar que no està seguint el concurs de José María Almoguera a 'GH DÚO': "Estic centrada en una altra cosa". Encara que també va afirmar que en la seva faceta com a mare primerenca "tot molt bé", la seva falta d'interès en el reality no va passar desapercebuda. Especialment per a Alessandro Lecquio, qui no va dubtar a qualificar la seva actitud com "una grollera".

El col·laborador va afirmar que Alejandra Rubio havia mostrat un menyspreu cap al seu cosí en no dedicar temps a seguir la seva participació a 'GH DÚO'. Alessandro Lecquio va defensar amb contundència que "la sinceritat en aquests casos és un menyspreu". A més, va opinar que, malgrat les exigències de ser mare primerenca, "en les hores de son, aquesta atenció la pots completar amb la lectura i seguint les evolucions del teu cosí".

| Mediaset

Joaquín Prat, anticipant el to polèmic d'Alessandro Lecquio, va intentar detenir-lo amb un ferm "compte", però el col·laborador va respondre sense dubtar: "Ho he de fer". Els seus comentaris van generar una onada de reaccions a 'Vamos a ver', on altres col·laboradors ràpidament es van posicionar en defensa d'Alejandra Rubio.

Bibiana Fernández va assenyalar que Alejandra Rubio no podia fingir interès, ja que "la següent pregunta seria què li ha semblat, i no sabria què respondre". Tot i la insistència, Alessandro Lecquio, qui va assegurar que "no li costava res a Alejandra dir: 'sí, segueixo les evolucions del meu cosí amb totes les ganes del món', encara que sigui mentida". Finalment, Joaquín Prat va intervenir novament per calmar els ànims i redirigir 'Vamos a ver' cap a altres temes de l'escaleta.

Recordem que 'Vamos a ver' no està passant pel seu millor moment en audiències al matí de Telecinco. Aquest dimecres 8 de gener, l'espai de Joaquín Prat s'ha conformat amb un 11,2% de share i 309.000 fidels.