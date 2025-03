Alexia Rivas diu el que molts pensen de l'actitud de Terelu a 'Supervivientes'

Només ha passat una setmana des de l'inici de l'aventura, però Terelu Campos s'ha fet a l'illa de 'Supervivientes'. Fora del moment de la gran tempesta, la col·laboradora s'ha sabut adaptar a les condicions i també ha creat llaços amb alguns companys. De fet, 'Vamos a ver' ha analitzat unes imatges en què Terelu Campos parlava juntament amb Gala de la seva vida, fins i tot recordant que Carlo Costanzia acaba de finalitzar la seva condemna.

"Molt bé la sogra, que sap perfectament quin dia es fa efectiu el compliment íntegre de la condemna del seu gendre", destacava Joaquín Prat a 'Vamos a ver'. I és que, a partir d'ara, Carlo Costanzia podrà dormir a casa seva i sortir d'Espanya, cosa que tenia prohibit legalment.

"Per a ella és molt important, tingues en compte que, com a mare, encara que soni una mica masclista, saber que la teva filla està acompanyada a les nits... M'encanta aquesta Terelu parlant amb absoluta naturalitat de la vida de la seva filla, de la seva parella i del seu nét, que normalment no veiem. Quan se li pregunta es posa tensa i m'agrada moltíssim aquest moment d'absoluta naturalitat", explicava Carmen Borrego.

| Mediaset

Antonio Rossi també opinava en aquesta línia: "Ella sap que a la seva filla no li fa gaire gràcia i en aquests moments se li oblida. No és el focus en què es pregunta, sinó que ho aborda com ho abordaria qualsevol persona. És una cosa absolutament normal".

"Allà arriba un moment en què no tens més remei que ser natural i parlar de la teva vida amb naturalitat. Són moltes hores del dia i no és 'Gran Hermano' en què t'oblides de les càmeres. Ella està parlant i sap que l'estan gravant", explicava Carmen Borrego.

Per la seva banda, Joaquín Prat també apuntava que Terelu Campos ha escollit premeditadament a aquesta companya de 'Supervivientes' per mantenir la conversa. "Ho fa amb Gala que no sap qui és Carlo, ni Alejandra o es fa la tonta... Probablement se sent més còmoda parlant amb algú que no sap tot", deia el presentador de 'Vamos a ver'.

Finalment, Alexia Rivas ha dit el que molts pensen de Terelu Campos: "Crec que aquesta actitud li beneficia molt, m'agrada veure-la així. De tant en tant treu aquesta vena més altiva i s'han de treure aquesta cuirassa, si és una senyora estupenda. La veig allà i sembla que està a Benidorm, tirada, parlant amb una amiga i crec que és una senyora tendra, propera".