Qui és Álex Adrover, concursant oficial de 'Supervivientes 2025' a Telecinco?

'Supervivientes' torna aquest dijous 6 de març com la gran aposta de Telecinco per als pròxims mesos. Un grup de famosos es llençaran de l'helicòpter per demostrar les seves habilitats aventureres en el reality de supervivència extrema. Un dels més desconeguts és l'actor Àlex Adrover, que surt de la seva zona de confort amb 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Àlex Adrover forma part de la llista de concursants de 'Supervivientes' juntament amb l'estilista Pelayo Díaz; la col·laboradora Makoke Giaever; l'exgenet Álvaro Muñoz Escassi; el cantant Almácor; l'actriu Beatriz Rico; Laura Cuevas, lligada al clan Pantoja; el dissenyador Joshua Velázquez; la participant de 'La Isla de las Tentaciones', Rosario Matew; la concursant de 'MasterChef', Samya Aghbalou; la model Ángela Ponce; Borja González, també participant de 'La Isla de las Tentaciones'; Gala Caldirola, pretendenta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'; el karateka Damián Quintero; l'entrenadora personal Nieves Bolós; i el xef professional Koldo Royo. També participarà, però com a convidada, Terelu Campos.

Amb tots aquests noms, Telecinco lluitarà per seguir triomfant amb 'Supervivientes', com va passar l'edició passada. Recordem que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

Qui és Àlex Adrover, concursant de 'Supervivientes'?

| Mediaset

Àlex Adrover és un actor mallorquí, de 46 anys, amb una àmplia trajectòria com a actor en algunes de les ficcions més conegudes de la televisió. De fet, a Telecinco va participar en sèries com 'Hospital Central', 'La que se avecina', 'Desaparecidos', 'Ciega a citas' o 'Yo soy Bea'. També té experiència en sèries diàries com 'Seis Hermanas', 'Derecho a Soñar' o 'La Moderna', el seu projecte més recent amb un personatge secundari que va participar en la primera i segona temporada.

Va ser a 'Yo soy Bea' on va conèixer la dona amb la qual avui en dia comparteix la seva vida, la també actriu Patricia Montero. Es van donar el "Sí, vull" en un original casament l'any 2024. Després de setze anys de relació, ambdós van decidir unir-se en matrimoni en un casament espiritual, d'estil iogui, a Almeria. Durant aquests mesos a Hondures, l'actor haurà de distanciar-se de les petites Lis i Layla, les filles que té en comú amb l'actriu.