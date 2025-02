Alessandro Lequio sentencia a 'Vamos a ver' a Anabel Pantoja amb tan sols una frase

Anabel Pantoja i David Rodríguez segueix estant en el centre de l'atenció mediàtica a causa de la investigació en curs per un presumpte cas de maltractament infantil contra la seva filla Alma. Dimecres passat, la parella es va traslladar a Còrdova mentre la jutgessa del cas avalua si procedeix amb l'arxiu o l'obertura de judici. Aquest dilluns, 'Vamos a ver' va dedicar part de la seva emissió a analitzar les últimes novetats del cas.

D'aquesta manera, Antonio Rossi ha explicat les novetats de la parella: "Ha estat un cap de setmana molt familiar a Còrdova i seguim a l'espera de la decisió judicial. La jutgessa té tots els elements des de divendres, però no sabem si la seva resolució es prendrà en qüestió de dies, hores o fins i tot setmanes".

Sandra Aladro també va compartir la seva opinió: "Sempre havien planificat una vida en la qual Anabel pogués acompanyar a David sempre que fos possible i, al mateix temps, estar a prop de la seva família i amics. No està clar on s'establiran definitivament, però en aquests moments ella no està considerant separar-se de la seva parella".

| Mediaset

Carmen Borrego va recordar l'afecte d'Anabel Pantoja per les Illes Canàries: "Sempre ha sentit que Canàries era un refugi. Era un lloc sense tanta exposició mediàtica". Davant aquest comentari, Sandra Aladro va puntualitzar: "On hi ha notícies, hi haurà periodistes".

D'altra banda, Kike Calleja va destacar un gir inesperat en els plans d'Anabel Pantoja. "Hi havia intenció que Isa Pantoja conegués la nena aquest cap de setmana, però finalment no s'ha produït aquesta trobada, ni tan sols a Còrdova", desvelava a 'Vamos a ver'. "Alguns amics d'Anabel a Sevilla esperaven la seva visita i, pel que sembla, ha canviat d'idea en l'últim moment", afegia Pepe del Real.

Finalment, Alessandro Lequio va expressar la seva clara opinió sobre l'exposició d'Anabel Pantoja a les xarxes socials després de compartir la celebració dels tres mesos de la seva filla Alma. "Ella viu de compartir la seva vida a internet, incloent-hi la celebració dels cumplemesos de la seva filla, i està en el seu dret. Però, al mateix temps, perd la legitimitat de queixar-se quan els altres comentem sobre la seva vida i les seves decisions", sentenciava.