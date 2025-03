Alessandro Lequio diu el que molts pensen del tracte a Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos continua sent la gran protagonista de 'Supervivientes', tot i que oficialment no és concursant. La col·laboradora en les últimes hores ha protagonitzat una discussió amb Pelayo Díaz per les llenties mentre cuinaven. Un tema que ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', amb Alessandro Lequio com el col·laborador més dur contra Terelu Campos.

"Crec que es poden dir les coses sense protestar i més quan tots estan tenint un tracte exquisit amb ella. A mi fins i tot em sembla que hi ha una prudència excessiva en tot el que concerneix a Terelu Campos, per part dels concursants i per part de l'organització. Ja està bé, ja està bé", ha assegurat Alessandro Lequio a 'Vamos a ver', dient el que molts espectadors opinen a 'Supervivientes'

Tanmateix, Terelu Campos al plató del matinal també ha tingut a Kike Calleja com a defensor: "Pelayo està forçant l'enfrontament perquè intenta buscar protagonisme d'una manera absurda. L'està criticant de coses que no sap, no té ni idea de com és fora. Si la conegués realment no diria algunes coses que està dient".

| Mediaset

Una opinió en la qual ha estat en desacord completament Antonio Rossi: "No necessita saber com és fora perquè s'està avaluant el concurs. A mi m'és igual que fora sigui millor o pitjor persona, el que valoro és el que estàs fent en aquest moment. I, efectivament, estan sent molt condescendents amb Terelu Campos".

"Pelayo és l'únic que s'atreveix a dir el que la resta pensa. La resta està amb el fre de mà posat que no volen dir res", ha sentenciat Antonio Rossi a 'Vamos a ver'. "El que li falla a Terelu Campos són les formes, que parla a tothom per sobre", afegia amb duresa Alexia Rivas sobre el seu rol a 'Supervivientes'.

"Ningú entén la figura de Terelu Campos i per això potser són extremadament curosos en tot. Això d'aixecar el ditet i de creure's una mica per sobre dels altres és típic d'ella", concloïa Alessandro Lequio.