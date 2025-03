Mor Xavier Serrat, actor català conegut per 'La Granja' o 'El cor de la ciutat'

El món del teatre i la televisió catalana està de dol després del trist traspàs de Xavier Serrat i Crespo, actor i director teatral, als 78 anys. Nascut a Rubí el 1947, la seva carrera va estar marcada per la seva passió per les arts escèniques i el seu compromís amb la cultura catalana. El seu paper més recordat a televisió va ser el de Joan a la mítica sèrie 'La granja', escrita per Jaume Cabré, una producció clau en la història de la ficció catalana.

La seva formació artística va començar a la Universitat de Roma, on va estudiar interpretació, art dramàtic i cant sota la tutela de Vittorio Gassman. Més tard, va continuar la seva preparació a la Universitat de París. En els seus inicis professionals, va treballar en el cinema infantil en català, contribuint a l'ensenyament de la llengua en un moment en què no era oficial. A més, va presentar festivals de cançó catalana, impulsant la difusió de la música en el seu idioma.

Xavier Serrat va tenir una destacada trajectòria a televisió, amb participacions a TVE i TV3, especialment en comèdies i telenovel·les. També va deixar la seva empremta en el teatre, amb la seva presència en espais emblemàtics com el Teatre-Cabaret La Cova del Drac i la companyia La Cubana.

Tanmateix, va ser 'La granja' (1988-1991) la producció que li va atorgar més notorietat i el va convertir en un rostre familiar per al públic català. Posteriorment també va participar en mítiques produccions de TV3, com 'El cor de la ciutat', 'Ventdelplà', 'Estació d'enllaç' i 'El joc de viure'.

Al cinema, encara que mai va ser protagonista, va col·laborar en diverses pel·lícules rellevants, com "La plaça del Diamant" (1982), "Los años bárbaros" (1998), "La gran vida" (2000) i "La caja 507" (2002). El seu últim treball cinematogràfic va ser a "El Guerrero del Antifaz" (2009), dirigida per Francesc Xavier Capell. A televisió, la seva última gran interpretació va ser a la sèrie "Lalola" (2008-2009)d'Antena 3, on va donar vida a Fulgencio Aguirre Cañete fins a la cancel·lació de la sèrie.

El traspàs de Xavier Serrat suposa una gran pèrdua per al panorama cultural de Catalunya. De fet, nombroses personalitats de la cultura, la televisió i la política han expressat el seu pesar pel seu traspàs.