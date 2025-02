Mor l'actriu Michelle Trachtenberg de 'Gossip Girl' amb tan sols 39 anys

L'actriu nord-americana Michelle Trachtenberg, reconeguda pel seu paper en sèries com 'Gossip Girl' i 'Buffy, cazavampiros', ha mort als 39 anys. La notícia va ser reportada inicialment per The New York Post i posteriorment confirmada per ABC News. Fins al moment, no s'ha revelat la causa de la seva mort, però les autoritats no la consideren sospitosa.

D'aquesta manera, la seva mare la va trobar sense vida al seu apartament de luxe situat a Central Park South, a Manhattan (Nova York), al voltant de les 8:00h del matí. El Departament de Policia de Nova York va informar que els agents que van acudir a l'escena van trobar l'actriu "inconscient i sense resposta". Per tant, els equips d'emergència van certificar la seva mort al lloc.

Recentment, Michelle Trachtenberg havia passat per una cirurgia de trasplantament de fetge, i alguns mitjans locals especulen que podrien haver sorgit complicacions després de la intervenció. Encara que tot apunta que va morir per causes naturals, serà l'oficina del metge forense la que determini el motiu exacte mitjançant una autòpsia.

Durant els últims mesos, la intèrpret havia compartit a les xarxes socials diverses imatges en què el seu aspecte físic va despertar preocupació entre els seus seguidors. Alguns van comentar que la veien "demacrada i fràgil". De fet, altres van fer referència a la seva "pèrdua de pes" o van arribar a preguntar si estava "consumint drogues", segons assenyala The New York Post.

Recordem que Michelle Trachtenberg va iniciar la seva carrera des de molt jove, destacant en produccions infantils de Nickelodeon com la sèrie 'The Adventures of Pete and Pete' i la pel·lícula "Harriet the Spy", als anys 90. La seva popularitat va créixer quan l'any 2000 es va unir al repartiment de 'Buffy the Vampire Slayer' en la seva cinquena temporada, i més endavant va consolidar el seu èxit amb pel·lícules com 'EuroTrip' (2004) i 'Ice Princess' (2005), convertint-se en un referent per a les generacions millennial i Z.

No obstant això, un dels seus papers més recordats va ser el de Georgina Sparks a 'Gossip Girl' (2008), compartint pantalla amb actrius com Blake Lively i Leighton Meester. Amb el pas dels anys, va continuar treballant a televisió, amb aparicions a 'House', 'NCIS: Los Ángeles' i 'Sleepy Hollow'. A més, també va reprendre el seu paper en la seqüela de 'Gossip Girl' a la plataforma Max el 2023.