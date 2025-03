Mor Juan Margallo, actor de teatre i marit de Petra Martínez (La que se avecina)

El món del teatre i el cinema espanyol acomiada Juan Margallo, actor i director que va morir aquest diumenge al seu domicili de Madrid als 84 anys. La notícia ha estat confirmada per la seva família a El País. Juan Margallo, que seguia en actiu, havia estat operat de maluc el passat dilluns després de patir una caiguda.

Figura clau del teatre independent durant els últims anys del franquisme i els inicis de la democràcia, Juan Margallo va desenvolupar la seva carrera al costat de la seva parella, l'actriu Petra Martínez, coneguda pel seu paper de Doña Fina a 'La que se avecina'. Tots dos van participar en companyies teatrals emblemàtiques dels anys seixanta i setanta com Tábano, El Búho i El Gayo Vallecano.

Als anys vuitanta, Juan Margallo i Petra Martínez van fundar la seva pròpia companyia, Uroc. Amb ella, van portar a escena obres d'autors com Dario Fo, Roberto Athayde, Jorge Márquez o el mateix Juan Margallo. En reconeixement a la seva trajectòria, el 2022, la parella va rebre el Premi Nacional de Teatre.

La formació de Juan Margallo va començar el 1960 a l'Escola d'Art Dramàtic. Des de llavors, va treballar amb alguns dels directors més influents de l'època, com José Luis Alonso, José Tamayo i Luis Escobar. També va freqüentar el Teatro Estudio de Madrid, dirigit per William Layton i Miguel Narros, on va conèixer Petra Martínez. La seva història d'amor es va consolidar amb el seu matrimoni el 1968 i la família va créixer amb dos fills, Olga, també directora, i Juan, especialitzat en il·luminació, so i composició musical.

Més enllà del teatre, Juan Margallo va tenir un paper destacat en la gestió cultural, dirigint les sis primeres edicions del Festival Iberoamericà de Teatre de Cadis entre 1986 i 1992. A la gran pantalla, va deixar la seva empremta amb interpretacions en pel·lícules com "Los flamencos" (1966), "El espíritu de la colmena" (1973), "El aire de un crimen" (1988), "Chevrolet" (1997), "El invierno de las anjanas" (2000), i més recentment "Campeones" (2018), "Cerrar los ojos" (2023) i "Campeonex" (2023). De fet, el seu aplaudit paper a "Campeones" li va valer una nominació al Goya el 2019 com a millor actor secundari.