'No renunciarem mai a la ficció en català': TV3 presenta el seu catàleg de sèries

La ficció és i seguirà sent un dels punts forts de TV3 per al 2025. En una presentació davant dels mitjans, el grup audiovisual autonòmic ha desvelat la seva forta aposta per les sèries en un any en què arribaran set nous productes. A més, TV3 mantindrà la seva aposta per la ficció diària amb 'Com si fos ahir', que és líder en la sobretaula i el més vist a 3Cat, i estrenarà a la tardor amb la seva novena temporada.

"Amb l'arribada de les plataformes el mercat ha canviat i a 3Cat ens hem adaptat. Promovem la nostra llengua, però també el nou talent. Ens hem adaptat i cada vegada més treballem en coproducció amb altres plataformes o productores perquè ens permeten fer produccions de ficció amb més ambició i rellevància", explicava Rosa Romà en la presentació davant dels mitjans.

"La ficció és una mostra del servei públic en català que oferim en el conjunt de 3Cat. Tenim la capacitat de distribuir-la en els canals lineals, on té cabuda i bons resultats, així com l'aposta a través de la plataforma. De fet, a 3Cat hem redescobert el catàleg de ficció que ja teníem i ara també podem arribar a públics de nínxol", afegia la Presidenta de la CCMA.

| TV3

D'aquesta manera, la corporació desvelava que al llarg del 2024 hi va haver 100 millions de reproduccions en els continguts de ficció a través de 3Cat. Això suposa el resultat més alt de la seva història, amb un creixement del 65% respecte a l'any anterior. A més, 644.000 dispositius únics connecten mensualment amb algun contingut de ficció de la plataforma.

D'aquesta manera, Rosa Romà remarcava la importància de 3Cat per impulsar la llengua en l'àmbit de la ficció: "El català és clau i estratègic a casa nostra, per arribar a la nostra audiència. També per la rellevància que té poder participar en coproduccions en català, que tenen vida més enllà de les nostres finestres". "No renunciarem mai a la ficció en català, perquè som els únics que ho podem fer i estem orgullosos de portar el català al món", afegia Sigfrid Gras, director de TV3.

Les novetats de ficció de TV3 i 3Cat per al 2024

"2024 va ser un any molt potent amb 'Això no és Suècia' que va rebre grans premis; 'Jo mai mai' en el qual també hem volgut donar lloc a la música catalana; 'Vintage', que apel·lava a un públic adult, que tenim ben cuidat en la sobretaula, però no tant en prime time; 'Asfalt', un format de butxaca, que no significa que sigui fluix o dolent; 'Nudes' per al públic juvenil; 'Cites', en la qual va tenir més presència el català; 'Les del traster' i 'Kimeres' que va ser un experiment", repassava Oriol Sala-Patau, director de ficció i cinema de TV3.

Per tant, la corporació catalana estrenarà set ficcions, juntament amb la diària 'Com si fos ahir', al llarg del 2025, encara que també compta amb moltes altres en producció. La primera, que ja s'ha estrenat aquest mes de febrer, ha estat la segona temporada de la juvenil 'Jo mai mai'. En la seva primera setmana a la plataforma, la ficció ha superat les 500.000 reproduccions i els directius no descarten que més endavant, previsiblement a l'estiu, pugui anar en obert a TV3.

| 3Cat

"Busquem amb la plataforma complementar el target, com les sèries juvenils amb 'Jo mai mai', que estem molt contents amb el resultat. Fem una aposta a 3Cat per complementar gèneres i minutatge, buscar ficció de petit format, en la qual també apostem per nous talents. La plataforma ens serveix de base per innovar en formats", explicava Cristina Villà, directora d'innovació, recerca i estratègia digital.

D'aquesta manera, la pròxima a arribar, el 3 de març en exclusiva per a la plataforma, serà 'Sala Polivalent', amb sis capítols independents a càrrec de la companyia teatral La Calòrica. Una classe de ball que acaba en assemblea, un curs de supervivència que deriva en una taula d'operacions o la trobada d'uns fans d'un programa infantil seran algunes de les trames.

Després serà el torn per a 'El Mal Invisible', un producte premium, de primer nivell, que s'estrenarà el pròxim 24 de març en el prime time de TV3. Protagonitzada per David Verdaguer juntament amb Àngela Cervantes, es trasllada a la Barcelona de març de 2020. En plena pandèmia, uns agents de policia tenen la missió de capturar un assassí en sèrie que mata persones sense sostre. "És una superproducció amb un càsting espectacular i tornem a l'estil de 'Nit i dia'", explicava Oriol Sala-Patau.

| The Mediapro Studio

Al llarg del segon trimestre de l'any també arribarà 'Delta', un altre producte de primer nivell: "És un thriller de territori en el qual per primera vegada es parlarà tortosí", desvelava el director de ficció de TV3. En aquesta sèrie, la desaparició d'una ecologista destaca les ires al Delta. Una periodista i una pescadora local s'endinsaran en un món d'homes i misteris per destapar interessos ocults i resoldre el cas.

Més endavant també serà el torn de l'estrena de 'El creador d'influencers', una ficció protagonitzada per Marc Serrats que compta amb vuit episodis que estan acabant el seu rodatge. El protagonista és un creador de continguts català que ha muntat la seva pròpia empresa de continguts digital per ajudar a petits i grans negocis. Marc té idees, però en realitat no sap el que està fent, el que acabarà en fracassos i gent estafada.

Finalment, TV3 també ha renovat dues de les sèries més exitoses que va estrenar al llarg de l'any passat. La primera és 'Vintage', que acaba d'arrencar la producció de la seva segona temporada amb "trames molt divertides que ens faran riure molt". Així com 'Nudes', amb una segona temporada titulada 'Sense Filtres', que posarà el focus en les xarxes socials i les seves conseqüències en els joves.

Les sèries que estan per venir a TV3 i 3Cat

| Max

Previsiblement no arribaran al llarg del 2025, però la corporació catalana també compta amb encara més ficció en producció. Una d'elles és 'Pubertat', coproduïda per Max, que és una sèrie de sis capítols de Leticia Dolera. Amb la tradició castellera de fons, la ficció qüestiona si un nen de 13 anys pot ser un agressor sexual i, si ho fos, de qui seria la responsabilitat: del nen, de la família o de la societat.

També coproduïda per Max arribarà 'Ravalejar', una ficció creada per Pol Rodríguez i dirigida per ell mateix juntament amb Isaki Lacuesta, codirectors de "Segundo Premio". Es tracta d'un thriller realista, inspirat en fets reals, que succeeixen al barri del Raval. Explica com, després de gairebé cent anys d'història i tres generacions, Can Moscas, un restaurant de tota la vida, es troba sota la imminent compra d'un fons d'inversió.

| Max

"Tenim una necessitat important de col·laborar amb altres operadors i intentar que s'adonin que coproduir en llengua catalana és important per a nosaltres, però també per a ells. Comencem amb uns prejudicis i un desavantatge grandíssims, però tenim un gran compromís per impulsar la ficció en llengua catalana", explicava Rosa Romà respecte a aquestes col·laboracions amb altres plataformes. De fet, els directius desvelaven que en l'actualitat cap plataforma té problemes en produir en català i fins i tot que compten amb un projecte amb Movistar Plus+ que ja està signat.

D'altra banda, TV3 també prepara tres sitcoms, que encara estan en un procés molt inicial. No obstant això, una d'elles serà 'Casa Nostra' de Dani de la Orden que està en preproducció amb els primers guions.

A més, Oriol Sala-Patau també ha confirmat la intenció de continuar amb 'Això no és Suècia': "Va ser tot un èxit i voldríem que fos també un èxit la segona. Estem treballant molt a fons, just aquesta setmana vam tenir una reunió, de moment pinta bé, molt malament hauria d'anar per no fer-la. Aina Clotet està ara mateix amb una pel·lícula, per la qual cosa imaginem que tindrem els guions a finals de 2025 i ja serien un projecte per al 2026".

D'altra banda, donat l'èxit de ficció de catàleg com 'El Cor de la Ciutat' o 'La Riera', TV3 també ha desvelat que tenen sobre la taula recuperar alguna d'elles. "Ens ho hem plantejat amb nous formats com un reboot o una tv movie, encara és aviat, però està sobre la taula", explicava Oriol Sala-Patau.