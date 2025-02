TV3 estudia recuperar les seves sèries mítiques com 'El Cor de la Ciutat' o 'La Riera'

Bones notícies per als seguidors de les sèries en català de TV3. La cadena autonòmica continua preparant noves apostes per a tots els públics, tant per a la seva emissió en lineal com en exclusiva per a la plataforma 3Cat. No obstant això, TV3 també compta entre mans amb el retorn d'una de les seves marques mítiques en ficció.

Recordem que, des del passat mes d'octubre, la corporació catalana comparteix mensualment els resultats de la plataforma 3Cat. Una de les xifres que ofereix, i que sorprèn mes a mes, és sobre el visionat dels seus continguts de catàleg. Cada mes sobresurt amb grans resultats 'El Cor de la Ciutat', 'Plats Bruts', 'La Riera', 'Merlí' o Ventdelplà'. De fet, al mes de gener, la primera va superar les 280.000 reproduccions a 3Cat. Un èxit que es tracta tant d'espectadors que revisionen les sèries anys després del seu final com noves generacions que les descobreixen a través de la plataforma.

D'aquesta manera, durant el matí del dijous 20 de febrer, els directius de 3Cat han tingut una trobada amb la premsa per parlar de tota l'aposta de ficció que arriba el 2025. En aquesta trobada, des de TVeo hem preguntat si TV3 es planteja d'alguna manera recuperar una d'aquestes marques mítiques veient el gran èxit que continuen tenint a la plataforma. La resposta d'Oriol Sala-Patau, director del departament de Ficció i Cinema de TV3, ha estat clara i concisa: "Sí".

| TV3

"Ens hem plantejat recuperar aquests formats amb un reboot o una tv movie, encara és aviat, però està sobre la taula", ha afegit el directiu. D'aquesta manera, Oriol Sala-Patau ha especificat que s'estaria treballant en el retorn d'una d'aquestes mítiques sèries, sense especificar quina, encara que de moment seria un projecte molt inicial.

Cal destacar que TV3 prepara set grans estrenes de ficció per al 2025, juntament amb la diària 'Com si fos ahir', que continuarà amb una novena temporada a la tardor. De fet, aquest mes de febrer s'ha estrenat 'Jo mai mai', que ja ha superat el mig milió de visualitzacions en la seva primera setmana. A més, el pròxim 24 de març arribarà 'El mal invisible' i el seguirà 'Sala Polivalent' com a estrena exclusiva a 3Cat. En els pròxims mesos també arribarà 'Delta'; 'Sense Filtres', que és la segona temporada de la sèrie juvenil 'Nudes'; 'Creador d'influencers' i la segona temporada de l'exitosa comèdia 'Vintage'.