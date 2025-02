La creadora de 'Jo mai mai' revela el motiu pel qual TV3 va obligar a canviar el guió

La plataforma 3Cat ja ha estrenat la segona temporada de la sèrie juvenil 'Jo mai mai'. Al llarg de vuit capítols, la sèrie segueix les vivències del grup d'adolescents a Les Guilles, a més d'introduir nous personatges. Aquesta nova temporada de 'Jo mai mai' aprofundeix en temàtiques importants per als joves, abordant sense filtres qüestions com les relacions tòxiques, el control parental, la pressió immobiliària o l'amor.

D'aquesta manera, Mar Picó, co-creadora de 'Jo mai mai', ha revelat la petició que va fer TV3 quan van lliurar els primers guions de la sèrie. I és que la cadena va considerar que era massa suau, per la qual cosa van demanar importants canvis. Una confessió de la creadora que respon a les crítiques que ha rebut per l'excessiu sexe a 'Jo mai mai'.

"Que sapigueu que la primera versió que vam enviar a TV3 ens van dir que havíem de posar més sexe, més drogues, que es porten massa bé. No sortien de festa, no follaven, no fan res i volien salseo. Literalment ens van obligar a modificar el guió i fer-los més punkis", ha revelat Mar Picó al seu TikTok.

| 3Cat

"Els guionistes havíem estat bastant tranquils, amb unes colònies tranquil·les, jugant, tocant l'ukelele i ens van dir: han de follar més. Si us heu de queixar a algú a TV3. Als de dalt us heu de queixar", afegia.

L'absència de personatges a la segona temporada de 'Jo mai mai'

Cal destacar que Mar Picó també ha revelat altres curiositats sobre el rodatge de la nova temporada de 'Jo mai mai'. "Hi ha nous espais i no perquè hàgim gravat més parts de la casa, sinó perquè hi ha dues cases. Es manté l'original per als escenaris que ja coneixíem, com la piscina o el despatx de l'Eva. Després hi ha una segona casa, que està molt a prop, i estèticament s'assemblen molt i s'integren molt bé", explicava.

També ha parlat de l'absència d'alguns personatges: "Volíem a tots els actors de la primera temporada, però no sempre pot ser, perquè tenen les seves vides i projectes i per temes de timings no es poden dividir. Encara que fa pena com a espectador, perquè no es van tancar moltes coses, també és la vida, perquè si has anat de colònies saps que et fas molt amic i després l'any següent aquesta persona no ve i no te'n recordes d'ells. Una oportunitat per incloure nous actors i personatges amb noves trames a aportar".

| 3Cat

Mar Picó també ha parlat de l'època del rodatge de 'Jo mai mai': "Per temes de gestió no es va poder gravar a l'estiu, es va gravar al setembre i octubre. Les escenes que eren de dia no hi havia cap problema i, de fet, millor, perquè no feia tanta calor. No obstant això, en les escenes nocturnes i en les de piscina feia un fred...".

"A la Garriga feia fred, a les 9h del matí ja t'estaves congelant i estaven els pobres actors a la piscina. A sobre els guionistes vam posar moltes escenes a la piscina pensant que era estiu, però per als actors que s'havien de banyar i feia un fred que pela i cap gràcia", concloïa la co-creadora de la sèrie.