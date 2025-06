Morre Loli Sánchez, la dona amb càncer que va buscar l'amor a 'First Dates'

La notícia de la mort de Loli Sánchez als 51 anys ha commocionat aquells que van seguir la seva història. Una història marcada per la lluita i la valentia, que va compartir en diversos platós de televisió. Loli, que es va donar a conèixer per compartir la seva batalla contra un càncer terminal en diversos espais televisius, va morir aquest divendres, tal com ha confirmat el seu entorn més proper a través de les xarxes socials.

Les paraules de comiat de la seva mare, la seva germana i un dels seus fills han estat especialment emotives. " Vola alt. No sé què faré sense tu", va publicar la seva germana. Per la seva banda, el seu fill li va dedicar un missatge que resumeix el vincle indestructible que compartien: "Et portaré amb mi tota la vida, passi el que passi".

La primera vegada que Loli va aparèixer a televisió va ser a 'El diario de Jorge', a finals d'agost de l'any passat. Sense embuts, va explicar que li havien diagnosticat un càncer d'úter: "Està en fase 4B, càncer metastàtic". Va afegir, amb la lucidesa que la caracteritzava: "No em curaré, m'ho han dit, però jo dic: 'Això és el que diuen els metges, una altra cosa és que passi'".

| Mediaset

Tot i l'escenari advers, Loli no va deixar de somriure. En aquella primera trobada amb Jorge Javier Vázquez, va deixar clar el seu desig de continuar gaudint del que li quedava de vida: "Hem de divertir-nos, gaudir i no tenir por". Es va treure la perruca davant les càmeres i va rebre una promesa del presentador: "Ens veiem l'any que ve".

Al febrer, va participar a 'First Dates' a la recerca d'un company sentimental, al qual va definir com un "nòvio etern". "Li vaig preguntar al metge si em moriria. Em va dir fa sis mesos que arreglés les coses amb els meus dos fills perquè em quedaven menys de sis mesos de vida", va confessar a Cuatro davant Carlos Sobera.

La Loli va aparèixer per darrera vegada a 'Y ahora Sonsoles', on va tornar a parlar sense eufemismes sobre la seva situació. "Jo no tinc mai mala cara, ni encara que m'estigui morint literalment. Fa tres anys que em van dir que tenia un càncer que no em curaria mai. Estic en tractament, però des de sempre he tingut clar que no em curaria", va revelar.