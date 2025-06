Morre als 60 anys Cristina Fenollar, actriu de 'Yo sóc Bea' o 'Hospital Central'

L'actriu alacantina Cristina Fenollar ha mort als 60 anys a la seva ciutat natal, Alacant. La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ha confirmat la notícia a través de les seves xarxes socials, destacant la seva reconeguda trajectòria al teatre, el cinema i la televisió.

Nascuda el 1965, Cristina Fenollar va abandonar els seus estudis de Psicologia per dedicar-se a la interpretació, una decisió que va marcar l'inici d'una carrera artística de més de tres dècades. La seva formació i primeres experiències teatrals es van desenvolupar a València, on va col·laborar amb institucions com el Centre Dramàtic i els Teatres de la Generalitat Valenciana. Va participar en muntatges dirigits per figures com Carles Alfaro, Lluís Pasqual i Antonio Mercero, consolidant-se com una presència habitual als escenaris valencians

A televisió, Cristina Fenollar va deixar la seva empremta en algunes de les sèries més emblemàtiques de la ficció espanyola. Entre finals dels anys noranta i mitjans de la dècada de 2010, va participar en produccions com 'El auténtico Rodrigo Leal', 'Yo soy Bea', 'Maitena: Estados alterados' i 'Senyor Retor'. A més, va fer aparicions puntuals en mítiques sèries com 'Compañeros', 'Periodistas', 'Hospital Central', 'Aída', 'El Comisario' i 'La que se avecina'.

| Archivo

Tot i l'èxit a la pantalla, Cristina Fenollar sempre va expressar la seva preferència pel teatre. De fet, en els seus darrers anys, va estar vinculada a les arts escèniques a través de monòlegs i espectacles unipersonals. Durant 2021 i 2022, va presentar mensualment el seu espectacle "Hablar por no callar" al Taller Tumbao d'Alacant, on abordava temes diversos amb humor i proximitat al públic.

La seva trajectòria va ser reconeguda en múltiples ocasions. El 2020, va rebre el Premi Narcís a la trajectòria, atorgat pel sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), compartint distinció amb l'actor Manolo Ochoa. Dos anys més tard també va ser homenatjada amb la Llàntia d'Honor als Premis José Estruch, destacant el seu compromís ètic i la seva valuosa aportació al panorama escènic i audiovisual.

La notícia de la seva mort ha generat nombroses mostres de pesar en l'àmbit cultural i polític. El regidor d'EU-Podem a l'Ajuntament d'Alacant, Manolo Copé, va lamentar la seva pèrdua i també va destacar que "el seu llegat perdurarà en la memòria de qui la vam conèixer i admirar"