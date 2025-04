L'important fita que celebra 'First Dates' amb Carlos Sobera a Cuatro

Nou anys de cites, més de 10.400 trobades, onze nadons nascuts de relacions sorgides entre les seves taules, una desena de casaments i milers d'històries que han demostrat que l'amor s'expressa de moltes formes. Així arriba 'First Dates' al seu novè aniversari, que celebrarà dilluns 28 d'abril a les 21:50h a Cuatro amb un gran especial: 'Nou anys d'amor'.

En aquesta edició, Carlos Sobera i tot l'equip del restaurant convertiran el plató en un autèntic parc d'atraccions. Hi haurà una xarranca que recorrerà els moments més memorables de 'First Dates', partides de twister, una piscina de boles i una zona musical per brindar per l'amor amb pastís i el concert en directe de Despistaos. Com a colofó, la nit es tancarà amb una emotiva petició de mà.

"Crec que en aquests nou anys hi ha hagut una evolució que ve del propi coneixement del format. La gent ha après a desinhibir-se i jo crec que ara arriben sense cap tipus de pretensió, amb la sinceritat com a bandera i completament alliberats, perquè saben que l'exemple que els ha precedit és l'escola en la qual s'han de veure reflectits per assolir els seus somnis en l'amor. I això em sembla una evolució molt interessant", ha assegurat Carlos Sobera.

| Mediaset

Des de la seva estrena, 'First Dates' ha emès 2.096 programes en els quals han participat gairebé 21.000 solters i solteres. Al llarg de tots aquests sopars, s'han servit més de 21.000 menús i s'han viscut milers de petons, emocions i confidències. Una dada que reflecteix la màgia del programa: al voltant del 65% dels comensals decideix donar-se una segona oportunitat després de la seva cita.

La gravació de cada trobada compta amb un desplegament tècnic espectacular. Més de 100 professionals treballen darrere de les càmeres i un sistema de 26 càmeres robotitzades i vuit de fixes registra cada moment de manera discreta, respectant la intimitat dels participants.

'First Dates' no només triomfa en amor, també ho fa en audiència. En l'últim any, ha reunit una mitjana de 926.000 espectadors i ha aconseguit un 7,3% de share, reafirmant-se com l'oferta més vista de Cuatro i superant per més d'un punt al seu principal competidor (6,1%). A més, destaca en el target comercial (7% davant el 5,4% del seu rival) i aconsegueix dades per sobre de la mitjana nacional en regions com Castella-la Manxa (11%), Múrcia (8,6%), Navarra (8,3%), Galícia (8,2%), Aragó (8,1%), Canàries (8,1%), Balears (7,9%), Andalusia (7,8%) i el grup denominat 'Resto' (9%).