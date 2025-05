Mor a casa seva George Wendt, mític actor de comèdia conegut per 'Cheers'.

George Wendt, conegut per donar vida a Norm Peterson a la sèrie 'Cheers', ha mort als 76 anys mentre dormia a casa seva la matinada de dimarts. Per ara, no s'han fet públiques les causes de la seva mort. La notícia ha sacsejat el món de l'entreteniment, especialment als seguidors de la comèdia televisiva que van créixer amb la seva figura com a habitual del bar més famós de la televisió.

"George era un afectuós home de família, un amic molt estimat i confident de tots aquells que van tenir la sort de conèixer-lo", va expressar la seva família a través d'un comunicat. "El trobarem a faltar per sempre", van afegir, sol·licitant privacitat en aquest moment difícil.

George Wendt va néixer a Chicago el 1948 i va començar la seva carrera artística als anys 70 en el grup d'improvisació The Second City. Després de diversos papers secundaris a televisió, la seva gran oportunitat va arribar el 1982, quan va ser elegit per interpretar Norm a "Cheers". Va ser una comèdia ambientada en un bar de Boston que acabaria convertint-se en una de les més emblemàtiques de la història de la petita pantalla.

Durant 11 temporades i 275 episodis, George Wendt va encarnar el personatge del client habitual que sempre tenia una ocurrència sarcàstica a la punta de la llengua. De fet, la seva arribada al bar era saludada amb un sonor "Norm!" per la resta dels personatges. Per aquest paper, va rebre sis nominacions consecutives als premis Emmy, i la seva presència constant a la sèrie el va convertir en un símbol de la televisió dels 80 i 90.

Després del final de 'Cheers', l'actor va seguir lligat a l'humor, protagonitzant breument el seu propi programa. També va sumar aparicions en sèries com 'Seinfeld' o 'Els Simpson', i va tenir papers en pel·lícules com "Fletch" o "Grand-Daddy Day Care". En teatre, va ser part del repartiment de musicals com "Hairspray" i "Elf", on va interpretar el mateix Santa Claus, paper que repetiria en altres produccions.

En el pla personal, George Wendt va estar casat amb Bernadette Birkett, a qui va conèixer en els seus anys a Chicago, amb qui va tenir tres fills. Era un de vuit germans i oncle de l'actor també Jason Sudeikis ('Ted Lasso'), el que confirma que el talent còmic corria per les seves venes.