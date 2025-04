Mor als 60 anys Domingo Álvarez, antic director de RTVE a Canàries

Domingo Álvarez, una de les veus més respectades del periodisme canari, ha mort aquest diumenge als 61 anys. El periodista va dedicar tota la seva vida als mitjans de comunicació, construint una trajectòria sòlida marcada per l'honestedat, la proximitat i un compromís inquebrantable amb l'ofici. El seu cos serà vetllat a partir de les 14:00h al tanatori de Servisa.

Des dels seus primers passos a la ràdio fins a la seva direcció de RTVE a Canàries, càrrec que va assumir el 2014 després de liderar RNE a l'Arxipèlag, Domingo Álvarez es va guanyar l'admiració de tota la professió. La seva passió i els seus valors van fer d'ell un referent, especialment en el periodisme esportiu, àmbit en el qual va forjar bona part de la seva carrera.

La seva relació amb els micròfons va començar el 1980 a Ràdio Joventut de Canàries, després de completar un curs de formació. Aviat es va convertir en una veu habitual narrant partits de futbol, bàsquet i handbol. Un any més tard, el 1981, es va unir al diari Jornada Deportiva, especialitzant-se en les seccions d'handbol i hoquei sobre patins. El seu ascens va ser ràpid: el 1982, després de la fusió de Ràdio Joventut amb Ràdio Cadena Espanyola, va ser designat cap del departament d'esports.

| RTVE

El 1988, es va incorporar a TVE a Canàries per presentar la informació esportiva a l'informatiu, una tasca que va compaginar amb la ràdio fins al 2007. La seva experiència i talent el van portar a participar en cobertures d'esdeveniments de primer nivell com els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, Atenes 2004 i Pequín 2008, així com en el Mundial de Bàsquet del Japó 2006 i l'Eurobasket Espanya 2007.

Domingo Álvarez, a més, es va encarregar de cobertures de gran calat informatiu, com l'assassinat d'Anna Lindh, ministra d'Afers Exteriors de Suècia, el 2003, o el referèndum sobre l'adopció de l'euro en aquest mateix país.

La seva trajectòria va estar jalonada de reconeixements: el premi a la Millor Tasca Radiofònica, atorgat tant per la Federació Tinerfenya de Futbol com per l'Associació de la Premsa Esportiva, el premi nacional Joc Net pel programa Los Desayunos del Mencey, el premi Illa del diari La Opinión de Tenerife el 2004, i la Insígnia d'Or i Brillants de la Federació Tinerfenya de Bàsquet el 2008. A més, durant setze anys va ser el mestre de cerimònies de la Gala de l'Esport de l'Associació de la Premsa Esportiva.