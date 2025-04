Mor el Loco Gatti, mític col·laborador d''El Chiringuito' de Josep Pedrerol

Hugo Orlando Gatti, llegendari porter argentí i col·laborador de 'El Chiringuito de Jugones', ha mort als 80 anys en el seu país natal. El futbolista portava gairebé dos mesos ingressat a l'hospital Pirovano de Buenos Aires, després de patir un accident al carrer que el va portar a una intervenció quirúrgica de maluc.

Tot i que la cirurgia va ser exitosa, l'estat de salut d'El Loco Gatti va empitjorar en desenvolupar una pneumònia severa provocada per un virus contret en l'entorn hospitalari. Això el va portar al seu ingrés a la UCI el passat mes de març. No obstant això, tan sols un mes després, El Loco Gatti tristament ha mort, com han revelat en directe a 'El Chiringuito de Jugones'.

Sobrenomenat El Loco pel seu estil provocador i personalitat excèntrica, Hugo Gatti va ser un dels porters més reconeguts del futbol sud-americà entre les dècades dels 60 i els 80. Nascut a Carlos Tejedor el 1944, va iniciar la seva trajectòria professional a Atlante, encara que ràpidament va atreure l'atenció de River Plate. Després de quatre temporades amb el conjunt milionari, va passar per Gimnasia i Unión abans de desembarcar a Boca Juniors, el club on assoliria el cim de la seva trajectòria.

| Atresmedia

Més enllà dels camps, El Loco Gatti va mantenir una presència constant als mitjans de comunicació, especialment a Espanya, on es va fer popular com a comentarista de futbol. Va participar en programes com 'Punto Pelota' i 'El Chiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol.

"Hem de donar la mala notícia que ha mort el nostre admirat Hugo Loco Gatti. Ja sabíem que estava passant per mals moments, doncs ha mort el nostre estimat i amat company. Avui el recordarem com era ell, amb un somriure. Des d'aquí una abraçada enorme a tota la seva família i al poble argentí que l'estimava tant com nosaltres. Descansa en pau, amic", comunicava Juanfe Sanz a 'La Cuenta Atrás' de 'El Chiringuito de Jugones'. Per tant, al llarg de la nit, el programa de Josep Pedrerol homenatjarà un dels seus col·laboradors més recordats.