Es revelen les causes de la mort de l'actriu Sophie Nyweide amb tan sols 24 anys.

L'actriu Sophie Nyweide, recordada pel seu treball en pel·lícules com "Margot y la boda" (2007) i "Una senyal invisible" (2010), ha mort als 24 anys.Encara que la seva mort es va produir el passat 14 d'abril, no ha estat fins ara que la seva família ha fet pública la notícia. Les causes exactes de la defunció no han estat confirmades, encara que en una esquela compartida pels seus éssers estimats es menciona que la intèrpret s'automedicava com a forma de suportar una complicada situació emocional.

Sophie Nyweide va començar la seva carrera interpretativa a una edat molt primerenca. Amb només sis anys va debutar a la gran pantalla amb "Bella" (2006), un drama dirigit per Alejandro Monteverde. Al llarg de la seva carrera, va participar en vuit pel·lícules, dos curtmetratges i va aparèixer en un episodi de la sèrie 'Ley y orden'. La seva última aparició va ser al programa 'What Would You Do?' el 2015.

Malgrat la seva curta trajectòria, va tenir l'oportunitat de compartir escena amb noms destacats de Hollywood com Nicole Kidman, Jessica Alba i James Franco. El seu precoç talent es va manifestar fins i tot abans de pujar a un escenari. "Somniava (més aviat exigia!) ser actriu, sense saber mai que la seva mare era actriu, així que també ho va fer amb una facilitat que ens va meravellar a tots", relaten els seus familiars.

L'esquela divulgada per la seva família ofereix una imatge íntima i commovedora de la jove artista: "Sophie era una noia amable i confiada. Això sovint la deixava exposada a que altres s'aprofitessin d'ella".

"Escrivia i dibuixava amb voracitat, i gran part del seu art reflecteix la seva profunditat, i també el dolor que va patir. Molts dels seus escrits i obres d'art són guies de les seves lluites i traumes. Fins i tot amb aquestes guies, diagnòstics i les seves pròpies revelacions, els seus afins, a més de terapeutes, agents de l'ordre i altres persones que van intentar ajudar-la, estan desconsolats perquè els seus esforços no van poder salvar-la del seu destí", afegeix.

"Es va automedicar per afrontar tot el trauma i la vergonya que albergava en el seu interior, i això va resultar en la seva mort", revelen. Una pèrdua especialment dolorosa, marcada per la sensació que encara hi havia esperança: "Ella va repetir una i altra vegada que se'n sortiria sola i es va veure obligada a rebutjar el tractament que possiblement li hauria salvat la vida. Sophie, una vida que va acabar massa aviat. Tant de bo no sigui en va. Que tots aprenguem de la seva breu vida a la terra i fem les coses millor. Sí, tots hem de protegir els nostres fills i fer les coses millor".

"Semblava més feliç en un plató de rodatge, transformant-se en una altra persona. Era un lloc segur per a ella i gaudia del repartiment i l'equip que van alimentar el seu talent i el seu benestar", escriu la seva família.