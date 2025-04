Cuatro dona la sorpresa i confirma la data d'estrena del retorn dels 'Gipsy Kings'

Era un retorn molt esperat que tard o d'hora havia de fer-se oficial. Els 'Gipsy Kings' tornen definitivament a la petita pantalla i serà el proper dimecres, a partir de les 22:50 hores a Cuatro. Tres famílies seran les protagonistes, tornant per oferir-nos moments inoblidables.

Va ser el 2021 quan el programa pronunciava el seu adeu definitiu després de set temporades. I, després de gairebé cinc anys de descans, el format sembla que reapareix amb força a les nits del segon canal de Mediaset.

Els 'Gipsy Kings' tornaran amb les famílies Maya, Jiménez i Fernández Navarro, tres de les més estimades pel públic, per viure noves aventures, embolics familiars i un munt de moments per gaudir.

| Mediaset

Encara que sembla que Cuatro ha tingut un llarg temps a la recambra aquest docu-reality, la veritat és que no ha passat tant. Fa dos anys, la cadena va llançar l'estrena del seu spin-off 'Dos bodas Gipsy'. En aquest, la família Jiménez, que estava dispersa entre Plasencia, Sevilla i Tenerife, es reunia de manera inesperada per afrontar un important esdeveniment: la venda de la seva casa familiar a Plasencia. Amb la intenció de prolongar l'estada dels seus fills, Dani i Marisol van decidir anunciar una 'reboda' per celebrar els seus 25 anys de matrimoni.

Ara, el retorn dels 'Gipsy Kings' estarà protagonitzat per aquestes tres famílies, i Cuatro ha decidit avançar alguns detalls sobre el que succeirà entre elles. Per començar, els Fernández Navarro lluitaran per complir els seus somnis i la seva diversió, encara que també tenen alguna que altra discussió.

ElsJiménez, una de les famílies més estimades de la televisió, viatjaran fins a Mèxic per gaudir d'un bonic i divertit viatge en família. I com no és d'estranyar, es mostraran autèntics amb el poble mexicà.

| Mediaset

L'altra gran família que forma part dels 'Gipsy Kings' serà la dels Maya, els reis del Sacromonte. Els seus integrants mostraran els seus problemes diaris i la seva capacitat de resoldre'ls amb molta alegria i sentit de l'humor.

Amb aquests avenços, dimecres podrem gaudir dels 'Gipsy Kings', que tornaran amb una vuitena temporada per tornar a deixar-nos frases tan mítiques com: "Ai la Susi!", "Sofares o sofases?" o "La cuina amb televisor per veure la tele pels matins".