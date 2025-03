Quatre anuncia per sorpresa el retorn de 'Viatjant amb Chester' amb nous convidats

Cuatro ha arrencat la promoció d'un dels seus programes estrella per al prime time: 'Viajando con Chester'. Risto Mejide tornarà molt aviat amb nous convidats i noves xerrades a l'horari de màxima audiència. És per això que la promo ha avançat la veu de quatre convidats, dels quals se'n reconeixen dos.

"Fatxa per a mi és un orgull, el que no sóc és comunista", és una de les frases que protagonitzen la promo de 'Viajando con Chester', que es distingeix a Iker Jiménez. "Jo he educat el meu fill, gran part de la seva educació, l'he feta per skype", és una altra d'elles, que sembla ser del conegut cantant Antonio Orozco. Les altres dues frases, encara sense propietari, són "Assassinar en aquest país surt molt barat" i "No vull que em contractin perquè sóc dona, ni que em contractin perquè sóc trans".

Cal destacar que la principal novetat del retorn de 'Viajando con Chester' és que la producció del programa canvia de mans. En aquesta nova etapa, serà Risto Mejide qui, a través de la seva productora Vodevil TV, prengui les regnes de l'icònic format. Aquest canvi marca el final de la col·laboració amb La Fábrica de la Tele, actualment coneguda com La Osa Producciones Audiovisuales després de Fabricantes Studio, i obre un nou capítol en la història del format.

'Viajando con Chester', que va debutar el 2014, es mantindrà intacte, recuperant la seva essència: un convidat, un sofà, una localització emblemàtica i una conversa directa i sense concessions. El format buscarà mantenir el to honest i fluid que el va convertir en un referent televisiu. A més, apostarà per una renovació estètica per abordar les històries que compartiran els convidats juntament amb Mejide.

El programa va tenir un reeixit retorn el 2023 després de vuit anys d'absència, amb dues temporades que van oferir un total de 19 lliuraments. El retorn va ser rebut amb entusiasme pels espectadors, amb un debut que va assolir l'11,1% de share i va atreure 1.200.000 persones. A més, va destacar amb entrevistes com la de Bárbara Rey, que va assolir rècord d'audiència del 13,7% i gairebé 1,5 milions d'espectadors. No obstant això, l'última temporada d'aquell any va tancar amb números més modestos, promediant un 5,4% i quedant-se per sota del mig milió de seguidors.