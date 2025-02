'Totes les nits...': la confessió més personal d'Iker Jiménez a 'Cuarto Milenio'

Aquest diumenge, Iker Jiménez va compartir a 'Cuarto Milenio'una profunda reflexió sobre l'evolució del cervell humà i la percepció de la maduresa personal. El presentador va assegurar que, malgrat el pas del temps, se sent "igual que amb 18 o amb 20 anys": "Us ho dic de cor".

Iker Jiménez va destacar que la vida li ha brindat experiències, aprenentatges i canvis significatius, especialment el fet de ser pare. No obstant això, va explicar que les seves sensacions internes continuen sent les mateixes: "La vida et dona experiències. Acumules coneixements, algunes decepcions, alegries... La més canviant, ser pare. A pesar i a favor d'això, les teves sensacions internes no canvien gaire". A més, va afegir: "M'emociono igual, ric igual, m'obsessiono igual i m'enfado igual".

El presentador de 'Cuarto Milenio' també va abordar un aspecte intrigant del desenvolupament cerebral, mencionant que "alguns professionals de la ciència diuen que el cervell és un misteri. Té molts impactes en la infància, però també en l'adolescència, la joventut i la maduresa. Hi ha qui diu que fins als 26 anys aquesta nou que tenim aquí dins tan misteriosa no acaba de tancar el seu cicle".

| Mediaset

En un altre moment de la xerrada, Iker Jiménez va confessar que ha incorporat una pràctica nocturna que li genera benestar: "Des de fa un temps, us ho confesso, cada nit faig... No crec que sigui meditació. Reso devot? Sí, sí, jo reso cada nit. A la meva manera. Agraint i demanant. En el fons, l'ésser humà demana a la fletxa que mou l'univers que sigui condescendent amb un i amb els seus. A mi això em fa bé".

"Ho faig des d'una experiència que vaig tenir a Altamira i ho faig cada nit. És més, em sento incòmode si no ho faig", afegia. En aquest sentit, va reiterar la seva necessitat d'aquest ritual: "Dius: 'Vostè resa?'. Bé, sí, no sé com anomenar-ho. És com dir gràcies al que regeix les coses".

Finalment, Iker Jiménez va fer una reflexió sobre la seva pròpia vida i la sort que ha tingut en diferents àmbits: "He tingut molta sort a la vida, en sóc conscient. No parlo de feina, parlo de sort. Tant de bo aquesta sort es prolongui i tant de bo puguem continuar donant coses bones als altres també".