L'incident que gairebé arruïna l'entrevista d'Antonio Banderas a 'Cuarto Milenio'

L'entrevista d'Antonio Banderas a 'Cuarto Milenio' gairebé es va arruïnar per un incident d'Iker Jiménez. L'actor va acudir al programa de Cuatro en una xerrada en la qual va revelar experiències sorprenents que s'escapen de la lògica. D'aquesta manera, al final del programa, Iker Jiménez va reflexionar sobre el psicoanàlisi que porta a terme en aquest comentari final.

De fet, va desvelar que hi ha gent que li retreu que "només parli de les seves coses", però "de què vaig a parlar, si no?", es va preguntar Iker Jiménez. "Aprofito per dir coses que em passen i que poden tenir paral·lelismes amb el que els passa a vostès", va afegir.

Va ser llavors quan va comentar que el fet de no saber on eren les claus del seu cotxe podria haver perjudicat la seva entrevista a Antonio Banderas. I és que, minuts abans de la trobada, estava només pensant en això. Afortunadament, una companya de 'Cuarto Milenio' les ha trobat a temps.

| Mediaset

"Menys mal que Maica les ha trobat a la part de darrere del cotxe perquè, si no, anava a estar jo a l'entrevista d'Antonio Banderas així, mirant i veient una clau. Com és un... Som presoners de les nostres paranoies, obsessions i tots tenim els nostres tejemanejes i muntanyes russes mentals. Evidentment, qui pot salvar-se d'això", explicava Iker Jiménez a 'Cuarto Milenio'.

"Sóc molt obsessiu per aquestes coses, només pensava en les claus", afegia el presentador. "Carmen deia a maquillatge 'a veure si troben les claus perquè si no el programa...'. Quines coses, unes claus que no signifiquen res amb la de problemes que hi ha a la vida. Com som. Donem importància a unes coses que no la tenen, però som així", explicava a 'Cuarto Milenio'.

"Som així i menys mal que era Banderas, perquè amb un altre hauria notat la incomoditat potser. Aquest plató té alguna cosa molt especial, que per a mi és com una llar, i jo sé molt bé que les persones que venen se senten molt a gust. Hi ha diferents circumstàncies al plató, fins i tot cromàtiques els diria, que, a part, del respecte dels meus companys, es genera un clima, una bombolla, i les persones entren en aquesta bombolla. Això també és la força de la comunicació compartida i estan passant coses i això ha de fluir a l'altre costat de la pantalla", explicava, mentre continuava amb el final de 'Cuarto Milenio'.