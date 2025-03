David Cantero trenca el seu silenci sobre la seva sortida obligada d'Informatius Telecinco

David Cantero per fi ha confirmat els veritables motius de la seva sortida d'Informatius Telecinco. Encara que no ha estat un acomiadament, el comunicador ha revelat que va ser una marxa obligada perquè va notar que ja no el volien al seu lloc. Unes paraules que confirmen tots els rumors que s'han publicat recentment sobre la seva sortida.

"L'empresa està buscant abaratir costos", ha sentenciat David Cantero al pòdcast 'Lo que tú digas'. En els últims dies ja havien sortit a la llum aquests rumors, motiu pel qual també María Casado ha continuat presentant en solitari.

"Jo hi va haver un moment en què vaig dir: tu vols que me'n vagi i jo gairebé que ja vull anar-me'n. Dic que va ser amistosa, perquè ho ha estat, hem xerrat... Quan tu estàs en un sopar i sents que algú està incòmode amb tu. Notes que alguna cosa passa, que alguna cosa hi ha, algú vol treure't del mig", ha explicat amb un to seriós.

| Lo que tú digas (podcast)

"Les direccions canvien, hi ha gent a qui agrades més i altres a qui agrades menys. Fins a l'últim moment jo he estat bé, he estat recolzat pel meu equip, per la direcció d'informatius... De sobte ja notes que tot s'ha enrarit i xerrades amb la direcció i potser el millor és això. Què anava a treballar dos, tres o quatre anys més? Si anàvem a estar una mica incòmodes, me'n vaig i ja està"

A més, ha revelat que el salt al cap de setmana va ser un punt d'inflexió en el seu paper a Informatius Telecinco: "Quan em van passar al cap de setmana va ser el punt en què vaig començar a notar que alguna cosa passava. Pensaven que jo potser anava a dir que no, que no em faria gaire gràcia, però me'n vaig anar encantat. Em venia bé un canvi. Sóc un soldat, un empleat, on em manis i requereixis la meva feina allà aniré".

A més, ha deixat clar que just ara, juntament amb María Casado, estava en el seu millor moment, per la qual cosa el final ha estat dur. "Per a mi ha estat dur anar-me'n en un moment en què no tenia pensat anar-me'n", ha explicat.

"Les dinàmiques de les empreses són a vegades incomprensibles. A mi se m'ha donat una explicació lícita, però no té a veure amb la meva manera de fer. Són altres assumptes", ha confirmat.