Gerra d'aigua freda per a Bahar després d'una confessió que dona un gir de 180° a 'Renéixer'

'Renéixer' ha deixat sense alè els seus seguidors amb un capítol que marca un abans i un després en la història de Bahar i Evren. Després d'un enfrontament demolidor amb Çağla, la Bahar ha tornat a casa completament abatuda. Tot i els seus esforços per fingir normalitat, refugiant-se a la cuina i preparant cafè com si no passés res, l'Evren ha percebut el dolor que ella intentava amagar.

"Estàs evitant parlar amb mi", li ha dit ell, amb una tendresa que només ha fet més evident la tensió entre tots dos a 'Renéixer'. Enmig del silenci carregat d'emocions, l'Evren també guardava alguna cosa important. Feia dies que callava un secret, una veritat que pesava més a cada minut, però just quan semblava disposat a parlar, la Bahar ha tallat qualsevol intent de conversa amb un petó. Necessitava ajornar aquell moment i li va prometre que parlarien després de l'operació.

Afortunadament, la intervenció mèdica a 'Renéixer' va ser un èxit. La cirurgiana ha assegurat que, amb temps, els tremolors de l'Evren desapareixeran. Una llum al final del túnel per a la parella, i especialment per a la Bahar, que per fi ha rebut una bona notícia enmig del caos.

| Atresmedia

Tanmateix, l'alegria ha estat efímera. A l'habitació de l'hospital, l'Evren ha reunit les forces que li quedaven per enfrontar-se a la veritat. "He estat molt callat, no puc seguir així", ha confessat, provocant la confusió immediata de la Bahar.

La protagonista de 'Renéixer' ha volgut saber si li havia fet tant de mal, però la confessió ha trencat completament el seu món: "Només vull alliberar-te de la culpa. Et vaig mentir, l'anàlisi no era meu, vaig fer servir la sang d'en Cem. Tenies raó, sempre la tens, vaig prendre massa pastilles".

Un gir devastador a 'Renéixer', que ha deixat la Bahar paralitzada, incapaç d'assimilar la magnitud de la traïció. Ho havia apostat tot per ell: la seva confiança, el seu temps, el seu amor, però ara, tot trontolla.

L'Evren, desfet, no ha pogut amagar la culpa a la seva mirada. Mentre la Bahar intentava processar el que acabava d'escoltar, només una idea ressonava amb força al seu interior: "L'univers sempre troba la manera d'espatllar-ho tot… deixant la protagonista amb una sola pregunta al cap: És possible remuntar el partit?".