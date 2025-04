Es revela la causa de la mort de Michelle Trachtenberg amb tan sols 39 anys.

L'actriu Michelle Trachtenberg va morir el passat 26 de febrer al seu apartament de Nova York amb tan sols 39 anys. Era una intèrpret recordada per generacions gràcies als seus papers a 'Buffy, cazavampiros' i 'Gossip Girl'. La causa oficial de la seva mort, revelada recentment per l'oficina del Metge Forense de la ciutat, va ser una complicació natural derivada de la diabetis mellitus que patia.

La notícia, que va commocionar els fans, ha cobrat nova dimensió després de conèixer-se els detalls clínics. Segons fonts mèdiques, Michelle Trachtenberg afrontava un quadre complex de salut relacionat amb la diabetis. És una malaltia crònica que altera la gestió de la glucosa en sang i que pot derivar en greus conseqüències si no es controla adequadament.

Dies abans de la seva mort, la intèrpret s'havia sotmès a un trasplantament de fetge, intervenció que, d'acord amb els primers indicis, podria haver agreujat la seva situació mèdica. No obstant això, la família de l'actriu va optar per no autoritzar una autòpsia per raons religioses. Aquesta decisió va ser respectada pel forense, atès que no existia evidència d'una mort violenta ni sospita de criminalitat.

No obstant això, les anàlisis toxicològiques realitzades posteriorment sí que van permetre identificar la causa de la defunció, sense necessitat d'intervenció quirúrgica. Michelle Trachtenberg va morir per complicacions derivades de la diabetis mellitus.

Durant els mesos previs a la seva mort, van sorgir rumors a les xarxes socials sobre el seu estat de salut i el seu aspecte físic. L'actriu, visiblement més prima en les seves últimes aparicions públiques, va respondre amb contundència als comentaris malintencionats: "Curiositat: aquesta és la meva cara. No tinc desnutrició ni problemes Per què tant d'odi?".

Amb una carrera que va començar als cinc anys, Michelle Trachtenberg deixa darrere seu un llegat important en la ficció televisiva. Encara que el seu debut es va donar a 'Ley y Orden', va ser el seu paper com a Dawn Summers a 'Buffy, cazavampiros' el que la va catapultar a l'estrellat. Més tard, va consolidar la seva popularitat com a Georgina Sparks a 'Gossip Girl', un personatge que va reprendre breument en el reboot de la sèrie gravat el 2022, la seva última aparició en pantalla.