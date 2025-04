Llista d'invitats d''El Hormiguero' després d'una setmana d'aturada a Antena 3

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures de la música i l'esport. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 21 al dijous 24 d'abril amb la presència de Lola Índigo, Estopa, Carlos Alcaraz i Antonio Orozco. Aquests són els convidats de 'El Hormiguero' després d'una setmana de pausa per Setmana Santa.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' comença la setmana amb Lola Índigo, l'artista femenina més escoltada a Espanya l'any passat. La cantant presentarà el seu nou disc, titulat "Nave Dragón", i parlarà de la seva important gira d'estadis "La bruja, la niña y el dragón". A més, també oferirà detalls de la nova edició de 'La Voz Kids', que tornarà molt aviat a Antena 3.

Dimarts serà el torn dels germans Muñoz, Estopa, per parlar de la gira de festivals que tenen per davant aquest any. Al llarg de els seus vint-i-cinc anys de trajectòria en la música, el duo acumula 70 discos de platí i també un disc d'or amb el seu últim treball, "Estopía".

| Atresmedia

Dimecres, 'El Hormiguero' rebrà de nou un dels grans esportistes espanyols del moment, el guanyador de quatre Grand Slams, Carlos Alcaraz. El tennista visita l'espai per presentar "Carlos Alcaraz: a mi manera", la sèrie documental que s'estrena aquest mateix dia a Netflix. Aquesta retrata el número 1 més jove de la història del tennis.

Finalment, 'El Hormiguero' tancarà la setmana amb Antonio Orozco. El cantant presentarà el seu nou disc, titulat "El tiempo no es oro", que es publica l'endemà.

Recordem que, durant el mes de març,'El Hormiguero' va repetir com el programa diari més vist, per cinquè mes consecutiu amb un 14,4% de share i 1.939.000 espectadors. El programa de Pablo Motos va liderar de forma absoluta sobre els seus rivals, guanyant-los en franja d'emissió per +3 i +0,8 punts, a Telecinco i a La 1. Cal destacar que 'El Hormiguero' va aconseguir cada nit prop de 4,4 milions d'espectadors únics.