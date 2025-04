Mor amb tan sols 34 anys Danny Dearden, concursant de 'Factor X'

El món de l'entreteniment lamenta profundament la mort de Danny Dearden. Es tracta d'un carismàtic cantant i concursant de la versió britànica de 'Factor X', que ha mort a l'edat de 34 anys. La trista notícia va ser divulgada per la seva representant, Denise Beighton, que va publicar un comunicat a les seves xarxes socials.

Encara que no han especificat les causes específiques de la seva mort, aquest va dedicar unes emotives paraules a l'artista: "Em trenca el cor despertar amb la notícia de la teva partida. No tinc paraules ara mateix, descansa en pau, noi preciós".

Aquest trist desenllaç ocorre després que Danny Dearden obrís en diverses ocasions sobre els problemes de salut que havia enfrontat en els últims anys. Al desembre de 2023, el cantant va revelar que havia estat a prop de perdre la vida, gràcies a la intervenció del NHS, el sistema de salut britànic: "Aquest any ha estat una mica complicat. En un moment em van dir que probablement no estaria aquí avui... bé, sí".

| Archivo

"Ens dol anunciar la trista pèrdua del nostre estimat amic i artista Danny Dearden, que va morir en pau aquest matí després d'una llarga malaltia. Danny va ser una de les persones més talentoses i treballadores amb les quals hem treballat i va deixar una gran empremta en la indústria, acumulant més de 30 milions de reproduccions i col·laborant amb grans figures del dance com Michael Calfan i Dario G. Descansa en pau, Danny", va publicar el seu equip

Recordem que Danny Dearden va saltar a la fama el 2014 després de la seva participació a 'Factor X', on va ser mentoritzat per l'ex-Spice Girl Mel B. En aquell moment només tenia 24 anys i va enlluernar amb el seu talent, però no va aconseguir arribar a la final. No obstant això, aquest pas pel programa li va obrir les portes per consolidar-se com a artista i obtenir reconeixement fora de la televisió.

Al llarg dels anys, Danny Dearden va treballar durament per construir la seva carrera musical. El 2021, va signar amb Sentric Music, aconseguint superar els 15 milions de reproduccions a Spotify. El seu èxit va assolir noves altures amb la col·laboració amb el productor francès Michael Calfan en el tema "Could Be With You", que va superar els 14 milions de reproduccions a la mateixa plataforma.